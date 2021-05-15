Юная художница из Старых Дорог получила Гран-при за картину о войне

В Международном конкурсе-фестивале талантов «Весна Победы» девочка из Старых Дорог получила наивысшую награду за работу «Эхо войны и память сердца» в номинации «Мы рисуем Победу» (графика), пишут «Навіны Старадарожыны».

Конкурс проводился в Москве в дистанционном формате. Итоги были подведены в День Победы — 9 мая. Все члены жюри, среди которых артисты, педагоги, журналисты, художники, единогласно поставили работе Анастасии Журавской 10-ки — максимальный балл. Оригинал работы находится в Минске — принимает участие в XI Международном детско-юношеском конкурсе изобразительного искусства «КрасаWeek 2021». Анастасия увлекается рисованием с детства. Видя в ребёнке такую тягу к творчеству, родители привели её в Стародорожскую детскую школу искусств. Педагог Татьяна Гутырчик искренне старалась научить девочку всем знаниям и техникам, которыми владела сама. Работы Анастасии Журавской неоднократно становились призёрами и победителями разнообразных конкурсов и фестивалей. Свою будущую профессию юная художница планирует связать с искусством.