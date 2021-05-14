В среде предпринимателей не утихают обсуждения нового постановления белорусского Совмина, которое запрещает ипэшникам расплачиваться за товар за рубежом наличкой. Многие местные ИП закупаются в России, где контрагенты просто не готовы проводить незначительные суммы по безналу. Что делать белорусским ИП с 9 июля 2021 года, кто будет контролировать исполнение нового постановления и главное — как будут наказывать нарушителей, рассказала Татьяна Жилинская, аудитор и налоговый консультант.
Напомним, что согласно подп. 1.2 п. 1 пост. 212/5 ИП, зарегистрированным в Беларуси, было предоставлено право:
- использовать наличную иностранную валюту для расчётов за пределами РБ по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию РБ;
- покупать наличную иностранную валюту в банке, обменном пункте, кассе, терминале автоматического обмена валюты в порядке, установленном для осуществления валютно-обменных операций с участием физических лиц, для целей, указанных выше.
— Выявлять тех, кто все-таки купил товар за границей за наличку, будет Комитет государственного контроля (КГК) и его органы, так как валютный контроль — их полномочия.
Специалисты будут сопоставлять и анализировать информацию из разных источников:
- Данные о налоговой деятельности ИП. В частности, об источниках поступления товаров, которые были проданы, и наличии документов на них. У «налоговиков» хранится много информации в электронной форме: начиная от налоговых деклараций до жалоб на ИП от физлиц, которые решили, что их права покупателей (потребителей) нарушены.
- Данные банков о движении денежных средств по счетам ИП.
- Внезапные рейдовые проверки с инвентаризацией товара и требованием предъявить документы на него.
- Контрольные закупки, контрольные заказы, в результате которых, опять же, могут попросить предъявить документы на товары.
- Данные мобильных телефонов о геолокации, информация с дорожных камер, видеонаблюдения на АЗС
и т. д., из которой видно постоянное движение ИП на территорию России и обратно.
- Запрос информации у других ИП и юрлиц, которые имеют договорные отношения с конкретным ИП.
- Переписка по электронной почте, в мессенджерах
и т. д.
- Показания «добрых самаритян» в виде наёмных работников ИП, конкурентов, просто соседей
и т. д.
«Наказание за „преступление“ — штрафы разной величины»
Последствия за нарушение запрета на расчёт наличной валютой за пределами Беларуси будут связаны с самим проступком косвенно.
Вас могут оштрафовать за:
- Отсутствие регистрации валютного договора (если ИП ведёт дела с нерезидентами Беларуси и сумма сделки превышает 4000 базовых) — штраф на ИП до 10 базовых величин (по п. 2 ст. 12.2 КоАП).
- Приобретение, хранение, транспортировку, использование в производстве и реализацию товара без сопроводительных документов — штраф на ИП до 50% от стоимости партии или суммы выручки, полученной от её реализации (по ст. 13.12 КоАП).
- Непредоставление налоговой декларации (расчёта) по НДС при ввозе товаров из России — штрафы разных размеров (по ст. 14.2 КоАП).
- Неуплату НДС при ввозе товаров из России — штрафы по ст. 14.4 КоАП. Их размер зависит от обстоятельств и суммы неуплаченного НДС.
Что делать?
Потенциально несколько предпринимателей могут объединять свои усилия. То есть выбирать одного представителя и заключать с ним договор комиссии, согласно которому ИП производит закупку товара у поставщика из России оптом и расплачивается за партию в безналичном порядке.
По такому договору один ИП (комитент) поручает второму ИП (комиссионеру) что-то сделать в его интересах (купить товар, продать услуги
Вся прелесть договора комиссии в том, что комиссионер не получает право собственности на товары.
Он лишь посредник, который размещает заказ, ведёт расчёты с поставщиком (производителем), организует перевозку груза, получает товар и передаёт его комитенту. Владельцем товара всегда является комитент. А это значит, что при передаче от комиссионера комитенту товар не облагается налогами ни для первого, ни для второго.
Если ИП будут работать друг с другом по договору комиссии и закупаться в России, российский поставщик оформит все первичные документы на ИП-комиссионера. Это, как я уже говорила выше, не сделает ИП-комиссионера собственником товара, но автоматически приведёт к необходимости выполнить некоторые налоговые обязанности согласно Налоговому кодексу (НК).
Вся схема взаимодействия ИП-комиссионера с ИП-комитентами при покупке товара у российского поставщика будет выглядеть так:
- Для закупки товара в России по безналу ИП-комиссионер получает предварительную оплату от других ИП-комитентов.
- Российский поставщик отгружает товар и выписывает все товаросопроводительные документы (универсальный передаточный акт, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, международную товарно-транспортную накладную (если доставку осуществляет российский поставщик)
и т. д.) на имя ИП-комиссионера.
- Российский поставщик продает товар с условием самовывоза, значит, ИП-комиссионер должен организовать его доставку в Беларусь. И, опять же, все транспортные документы выписывают на его имя, он же оплачивает перевозку.
- При ввозе товара в Беларусь все без исключения импортеры (ИП или юрлица) должны уплатить в наши налоговые органы НДС. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 139 НК, если товар ввозится по договору комиссии, ИП-комиссионер уплачивает НДС опять же как посредник. Но это налог ИП-комитента.
- ИП-комиссионер также обязан отчитаться перед налоговыми органами Беларуси: составить налоговую декларацию по НДС, а также заявление на ввоз товара и уплату косвенных налогов.
- Для передачи ИП-комитентам ввезённого из России товара ИП-комиссионер должен выписать каждому документ на отгрузку (товарную или товарно-транспортную накладную).
Если вашему ИП не с кем группироваться или есть другие причины, по которым вариант выше невозможно реализовать, поставку товара из России вполне можно провести через юрлицо — резидента Беларуси.
Юрлицо — резидент Беларуси должно сотрудничать с поставщиком в России или быть готовым заключить с ним договор. Взаимоотношения между белорусским ИП и юрлицом также следует оформить договором комиссии, чтобы не плодить дополнительные объекты налогообложения и не уплачивать одни и те же налоги дважды.
Не стоит сбрасывать со счетов силу коллективного интеллекта. Сейчас многие ипэшники и союзы предпринимателей обращаются к правительству с просьбой отменить решение Совмина или предложить ему альтернативу. Есть надежда, что это сработает.
В самом крайнем случае всегда можно открыть юрлицо в России. Это может не только стать легким решением проблемы с оплатой наличкой, но и послужит трамплином для расширения деятельности ИП.