Универмаг «Слуцк» приглашает. Новое поступление товаров — одежда ОАО «Элема», женское бельё, одеяла и подушки «Файбертек»

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Новое поступление в фирменной секции ОАО «Элема»: платья, блузы, жакеты летнего сезона. Секция «Женская одежда» предлагает обновлённый ассортимент ЗАО «Калинка».

В секции «Женское бельё» поступление корсетных и бельевых изделий «Леди Леда».

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Обновлённый летний ассортимент трикотажных изделий для мужчин и женщин.

Секция «Товары для уюта» предлагает хороший выбор постельных принадлежностей «Файбертек».

Приглашаем за покупками!

Изображения носят иллюстративный характер.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568