Новое поступление в фирменной секции ОАО «Элема»: платья, блузы, жакеты летнего сезона. Секция «Женская одежда» предлагает обновлённый ассортимент ЗАО «Калинка».
В секции «Женское бельё» поступление корсетных и бельевых изделий «Леди Леда».
Обновлённый летний ассортимент трикотажных изделий для мужчин и женщин.
Секция «Товары для уюта» предлагает хороший выбор постельных принадлежностей «Файбертек».
Приглашаем за покупками!
Изображения носят иллюстративный характер.
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568