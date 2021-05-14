В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, а с начала года — на 4,6%. В лидерах по подорожанию многие овощи (причём те, которые выращивают в нашей стране), фрукты, подсолнечное масло, субпродукты из курицы, мясной фарш, многие сладости. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему, пишет TUT.BY.

Что больше всего из продуктов подорожало за апрель

В апреле из продуктов в лидерах по росту цен оказались в основном овощи и фрукты, в том числе морковь (+12,4%), свекла (+8,9%), репчатый лук (+3,8%). Картофель прибавил в цене 6,2%.

В Беларуси заметно выросли цены на овощи, подсолнечное масло, сладости, соль, субпродукты. Что ещё подорожало, Слуцк
Какие продукты больше всего подорожали в апреле, в %. Infogram
Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу, что сильно дорожают белорусские овощи. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — отмечали профсоюзы. Среди других предложений — введение долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, так как гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.

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Топ-10 подорожавших продуктов в феврале «разбавило» растительное масло (без учета оливкового), цены на которое выросли на 4,4%. Напомним, это масло входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. С 24 февраля (и до конца месяца) на масло нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Но в начале апреля, чтобы не допустить дефицита масла, продавцам, производителям и поставщикам разрешили выйти за эти ограничения по повышению стоимости (сделать это можно было до конца месяца). Это отразилось в статистике.

В лидерах по подорожанию в апреле также были субпродукты из птицы (+2,9%), рыба мороженая — филе и разделанная (+2,1%), мясной фарш (+2,1%),

Заметно подорожали многие сладости:

  • Пряники прибавили в цене за прошлый месяц 2,2%,
  • халва — на 1,7%,
  • шоколад — на 1,6%,
  • сухари, сушки, баранки — на 1,5%,
  • вафли — на 1,4%,
  • конфеты, глазированные жировой глазурью (типа «Лимонные», «Осенние») — на 1,3%.
В Беларуси заметно выросли цены на овощи, подсолнечное масло, сладости, соль, субпродукты. Что ещё подорожало, Слуцк
Фото: pexels.com
При этом печенье в апреле подешевело на 0,7% (впервые за 4 месяца этого года), зефир — на 0,1%.

Также прибавили в цене:

  • Перловая крупа — на 1,2%,
  • куриные яйца — на 1%,
  • макароны, гречка, бескостная свинина, маргарин, мёд — на 0,8%,
  • бескостная говядина; изделия из говядины, свинины варёные, варёно-копчёные: ветчина, буженина, окорок; рыбные консервы; сметана — на 0,6%,
  • пищевая соль, жирный творог — на 0,5%,
  • хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта — на 0,4%.
В Беларуси заметно выросли цены на овощи, подсолнечное масло, сладости, соль, субпродукты. Что ещё подорожало, Слуцк
Фото: pexels.com

Что заметнее всего подешевело в апреле по данным Белстата:

  • Чеснок — на 1,8%,
  • свинина тушеная консервированная — на 1,7%,
  • растворимый кофе — на 1,4%,
  • пшенная крупа — на 1,4%,
  • яблоки — на 1,2%,
  • сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,2%,
  • каши для детского и диетического питания — на 1,2%,
  • консервы мясные — на 0,8%,
  • квас — на 0,7%,
  • крупа манная — на 0,6%.
  • сахар — на 0,2%,
  • молоко — на 0,2%,
  • морепродукты — на 0,2%,
  • хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта — на 0,1%.

Как изменились цены с начала года

За 4 месяца этого года в лидерах из продуктов по росту цен оказались морковь (+49,1%), свекла (+42,3%), картошка (36,5%). Репчатый лук подорожал за этот период на 24,2%, маргарин — на 19,4%, пищевая соль — на 19,2%, масло растительное (без оливкового) — на 17,6%, сельдь соленая — на 15,3%, крупа перловая — на 12,6%.

Плодоовощная продукция в целом стала дороже за 4 месяца на 10,6%, мясо и мясопродукты — на 3,5%. При этом полуфабрикаты из мяса птицы подорожали на 10%, субпродукты из птицы — на 8,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 6,7%.

Кондитерские изделия в целом подорожали с начала года на 6,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,3%, рыба и рыбные продукты (в том числе морепродукты) — на 6,8%, куриные яйца — на 4,4%.

Если смотреть, как изменились с начала года цены на непродовольственные товары, то лекарства подорожали на 13,3%, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 16,4%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 11,7%.