В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, а с начала года — на 4,6%. В лидерах по подорожанию многие овощи (причём те, которые выращивают в нашей стране), фрукты, подсолнечное масло, субпродукты из курицы, мясной фарш, многие сладости. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему, пишет TUT.BY.
Что больше всего из продуктов подорожало за апрель
В апреле из продуктов в лидерах по росту цен оказались в основном овощи и фрукты, в том числе морковь (+12,4%), свекла (+8,9%), репчатый лук (+3,8%). Картофель прибавил в цене 6,2%.Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу, что сильно дорожают белорусские овощи. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — отмечали профсоюзы. Среди других предложений — введение долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, так как гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.
Топ-10 подорожавших продуктов в феврале «разбавило» растительное масло (без учета оливкового), цены на которое выросли на 4,4%. Напомним, это масло входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. С 24 февраля (и до конца месяца) на масло нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Но в начале апреля, чтобы не допустить дефицита масла, продавцам, производителям и поставщикам разрешили выйти за эти ограничения по повышению стоимости (сделать это можно было до конца месяца). Это отразилось в статистике.
В лидерах по подорожанию в апреле также были субпродукты из птицы (+2,9%), рыба мороженая — филе и разделанная (+2,1%), мясной фарш (+2,1%),
Заметно подорожали многие сладости:
- Пряники прибавили в цене за прошлый месяц 2,2%,
- халва — на 1,7%,
- шоколад — на 1,6%,
- сухари, сушки, баранки — на 1,5%,
- вафли — на 1,4%,
- конфеты, глазированные жировой глазурью (типа «Лимонные», «Осенние») — на 1,3%.
Также прибавили в цене:
- Перловая крупа — на 1,2%,
- куриные яйца — на 1%,
- макароны, гречка, бескостная свинина, маргарин, мёд — на 0,8%,
- бескостная говядина; изделия из говядины, свинины варёные, варёно-копчёные: ветчина, буженина, окорок; рыбные консервы; сметана — на 0,6%,
- пищевая соль, жирный творог — на 0,5%,
- хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта — на 0,4%.
Что заметнее всего подешевело в апреле по данным Белстата:
- Чеснок — на 1,8%,
- свинина тушеная консервированная — на 1,7%,
- растворимый кофе — на 1,4%,
- пшенная крупа — на 1,4%,
- яблоки — на 1,2%,
- сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,2%,
- каши для детского и диетического питания — на 1,2%,
- консервы мясные — на 0,8%,
- квас — на 0,7%,
- крупа манная — на 0,6%.
- сахар — на 0,2%,
- молоко — на 0,2%,
- морепродукты — на 0,2%,
- хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта — на 0,1%.
Как изменились цены с начала года
За 4 месяца этого года в лидерах из продуктов по росту цен оказались морковь (+49,1%), свекла (+42,3%), картошка (36,5%). Репчатый лук подорожал за этот период на 24,2%, маргарин — на 19,4%, пищевая соль — на 19,2%, масло растительное (без оливкового) — на 17,6%, сельдь соленая — на 15,3%, крупа перловая — на 12,6%.
Плодоовощная продукция в целом стала дороже за 4 месяца на 10,6%, мясо и мясопродукты — на 3,5%. При этом полуфабрикаты из мяса птицы подорожали на 10%, субпродукты из птицы — на 8,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 6,7%.
Кондитерские изделия в целом подорожали с начала года на 6,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,3%, рыба и рыбные продукты (в том числе морепродукты) — на 6,8%, куриные яйца — на 4,4%.
Если смотреть, как изменились с начала года цены на непродовольственные товары, то лекарства подорожали на 13,3%, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 16,4%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 11,7%.