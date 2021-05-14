В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, а с начала года — на 4,6%. В лидерах по подорожанию многие овощи (причём те, которые выращивают в нашей стране), фрукты, подсолнечное масло, субпродукты из курицы, мясной фарш, многие сладости. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему, пишет TUT.BY.

Что больше всего из продуктов подорожало за апрель

В апреле из продуктов в лидерах по росту цен оказались в основном овощи и фрукты, в том числе морковь (+12,4%), свекла (+8,9%), репчатый лук (+3,8%). Картофель прибавил в цене 6,2%. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу, что сильно дорожают белорусские овощи. «Решить данную проблему могли бы стабилизационные фонды, вопрос формирования которых профсоюзы уже много раз поднимали на разных уровнях. В настоящее время стабфонды могут обеспечить лишь незначительную долю потребности страны в овощах, несмотря на хороший урожай», — отмечали профсоюзы. Среди других предложений — введение долгосрочных контрактов между производителями и продавцами, так как гарантированная оплата на весь зимне-весенний период позволит сделать цены более стабильными и предсказуемыми, а также обеспечит наличие в магазинах отечественных овощей в необходимом количестве.

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Топ-10 подорожавших продуктов в феврале «разбавило» растительное масло (без учета оливкового), цены на которое выросли на 4,4%. Напомним, это масло входит в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. С 24 февраля (и до конца месяца) на масло нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Но в начале апреля, чтобы не допустить дефицита масла, продавцам, производителям и поставщикам разрешили выйти за эти ограничения по повышению стоимости (сделать это можно было до конца месяца). Это отразилось в статистике.

В лидерах по подорожанию в апреле также были субпродукты из птицы (+2,9%), рыба мороженая — филе и разделанная (+2,1%), мясной фарш (+2,1%),

Заметно подорожали многие сладости:

Пряники прибавили в цене за прошлый месяц 2,2%,

прибавили в цене за прошлый месяц 2,2%, халва — на 1,7%,

— на 1,7%, шоколад — на 1,6%,

— на 1,6%, сухари, сушки, баранки — на 1,5%,

— на 1,5%, вафли — на 1,4%,

— на 1,4%, конфеты, глазированные жировой глазурью (типа «Лимонные», «Осенние») — на 1,3%.

Также прибавили в цене:

Перловая крупа — на 1,2%,

— на 1,2%, куриные яйца — на 1%,

— на 1%, макароны, гречка, бескостная свинина, маргарин, мёд — на 0,8%,

— на 0,8%, бескостная говядина; изделия из говядины, свинины варёные, варёно-копчёные: ветчина, буженина, окорок; рыбные консервы; сметана — на 0,6%,

— на 0,6%, пищевая соль, жирный творог — на 0,5%,

— на 0,5%, хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта — на 0,4%.

Что заметнее всего подешевело в апреле по данным Белстата:

Чеснок — на 1,8%,

— на 1,8%, свинина тушеная консервированная — на 1,7%,

— на 1,7%, растворимый кофе — на 1,4%,

— на 1,4%, пшенная крупа — на 1,4%,

— на 1,4%, яблоки — на 1,2%,

— на 1,2%, сухие молочные смеси для детского и диетического питания — на 1,2%,

— на 1,2%, каши для детского и диетического питания — на 1,2%,

— на 1,2%, консервы мясные — на 0,8%,

— на 0,8%, квас — на 0,7%,

— на 0,7%, крупа манная — на 0,6%.

— на 0,6%. сахар — на 0,2%,

— на 0,2%, молоко — на 0,2%,

— на 0,2%, морепродукты — на 0,2%,

— на 0,2%, хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта — на 0,1%.

Как изменились цены с начала года

При этомв апреле подешевело на 0,7% (впервые за 4 месяца этого года), зефир — на 0,1%.

За 4 месяца этого года в лидерах из продуктов по росту цен оказались морковь (+49,1%), свекла (+42,3%), картошка (36,5%). Репчатый лук подорожал за этот период на 24,2%, маргарин — на 19,4%, пищевая соль — на 19,2%, масло растительное (без оливкового) — на 17,6%, сельдь соленая — на 15,3%, крупа перловая — на 12,6%.

Плодоовощная продукция в целом стала дороже за 4 месяца на 10,6%, мясо и мясопродукты — на 3,5%. При этом полуфабрикаты из мяса птицы подорожали на 10%, субпродукты из птицы — на 8,7%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 6,7%.

Кондитерские изделия в целом подорожали с начала года на 6,7%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2,3%, рыба и рыбные продукты (в том числе морепродукты) — на 6,8%, куриные яйца — на 4,4%.

Если смотреть, как изменились с начала года цены на непродовольственные товары, то лекарства подорожали на 13,3%, пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 16,4%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 11,7%.