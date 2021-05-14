Петуньи в горшках в будние дни и непогоду на рынке можно приобрести дешевле: просят 10 рублей вместо 12-ти. Чуть ниже цены и на рассаду: за 11 кустов помидоров просят 3,5 рубля. А цена на свежий перец доходит до 10 рублей за килограмм. Появились арбузы. В наличии приспособления для поддержки, защиты культур: целлофан, спанбонд, дуги, теплицы разного размера. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 14 мая.

Овощи

Свёкла — 1 рубль

Морковь — 0,9 рубля

Картофель — 1 рубль (1 кг)

Лук — 1 рубль

Кабачок — 4 рубля

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля

Капуста пекинская — 5 рублей

Помидоры — 4−7,2 рубля

Огурцы — 5−6,5 рубля, 3,5 рубля (уценённые)

Перец свежий — 6−10 рублей

Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг), 3,5 рубля (уценённый)

Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)

Бобы — 2 рубля

Редис — 5 рублей (1 кг)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).

Зелень

Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)

Укроп свежий — 15 рублей (1 кг).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 5−6 рублей

Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей

Туя западная «Смарагд» - 40 рублей (высотой до груди), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)

Можжевельник — 8 рублей (1 куст)

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)

Капуста ранняя, средняя — 1,5 рубля (10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (10 штук)

Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — 3,5−4 рубля (11 кустов)

Кабачок — 1 рубль (1 куст)

Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин (корень) — 3 рубля

Нарцисс — 1,5 рубля

Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи в горшках — 10−12 рублей

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука).

Фрукты, ягоды

Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)

Гранат — 5,5−6,5 рубля

Яблоки — 2,2−2,5 рубля

Груша — 5−7 рублей

Виноград — 9 рублей

Киви — 5,5 рубля

Апельсины — 4,5 рубля

Мандарины — 6 рублей

Лимоны — 4,5 рубля, 2,5 рубля (уценённые)

Бананы — 4 рубля

Орех грецкий — 9 рублей

Арахис жареный — 9 рублей

Фасоль — 1 рубль.

Приправы

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)

Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)

Перец маринованный — 15 рубля (1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рубля (1 кг)

Свёкла — 6 рубля (1 кг)

Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)

Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Приспособления для поддержки, защиты культур