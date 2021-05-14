Петуньи в горшках в будние дни и непогоду на рынке можно приобрести дешевле: просят 10 рублей вместо 12-ти. Чуть ниже цены и на рассаду: за 11 кустов помидоров просят 3,5 рубля. А цена на свежий перец доходит до 10 рублей за килограмм. Появились арбузы. В наличии приспособления для поддержки, защиты культур: целлофан, спанбонд, дуги, теплицы разного размера. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 14 мая.
Овощи
- Свёкла — 1 рубль
- Морковь — 0,9 рубля
- Картофель — 1 рубль (1 кг)
- Лук — 1 рубль
- Кабачок — 4 рубля
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
- Капуста пекинская — 5 рублей
- Помидоры — 4−7,2 рубля
- Огурцы — 5−6,5 рубля, 3,5 рубля (уценённые)
- Перец свежий — 6−10 рублей
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг), 3,5 рубля (уценённый)
- Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
- Бобы — 2 рубля
- Редис — 5 рублей (1 кг)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)
- Укроп свежий — 15 рублей (1 кг).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 5−6 рублей
- Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
- Туя западная «Смарагд» - 40 рублей (высотой до груди), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)
- Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)
- Капуста ранняя, средняя — 1,5 рубля (10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (10 штук)
- Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — 3,5−4 рубля (11 кустов)
- Кабачок — 1 рубль (1 куст)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин (корень) — 3 рубля
- Нарцисс — 1,5 рубля
- Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петуньи в горшках — 10−12 рублей
- Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука).
Фрукты, ягоды
- Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
- Гранат — 5,5−6,5 рубля
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля
- Груша — 5−7 рублей
- Виноград — 9 рублей
- Киви — 5,5 рубля
- Апельсины — 4,5 рубля
- Мандарины — 6 рублей
- Лимоны — 4,5 рубля, 2,5 рубля (уценённые)
- Бананы — 4 рубля
- Орех грецкий — 9 рублей
- Арахис жареный — 9 рублей
- Фасоль — 1 рубль.
Приправы
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.
Маринады, соленья
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рубля (1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рубля (1 кг)
- Свёкла — 6 рубля (1 кг)
- Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Приспособления для поддержки, защиты культур
- Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
- Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
- Дуги — 16−25 рублей
- Спанбонд — от 3 рублей (3 метра).