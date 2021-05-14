Петуньи в горшках в будние дни и непогоду на рынке можно приобрести дешевле: просят 10 рублей вместо 12-ти. Чуть ниже цены и на рассаду: за 11 кустов помидоров просят 3,5 рубля. А цена на свежий перец доходит до 10 рублей за килограмм. Появились арбузы. В наличии приспособления для поддержки, защиты культур: целлофан, спанбонд, дуги, теплицы разного размера. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 14 мая.

Овощи

  • Свёкла — 1 рубль
  • Морковь — 0,9 рубля
  • Картофель — 1 рубль (1 кг)
  • Лук — 1 рубль
  • Кабачок — 4 рубля
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля
  • Капуста пекинская — 5 рублей
  • Помидоры — 4−7,2 рубля
  • Огурцы — 5−6,5 рубля, 3,5 рубля (уценённые)
  • Перец свежий — 6−10 рублей
  • Чеснок свежий — 0,5 рубля (за головку), 7 рублей (1 кг), 3,5 рубля (уценённый)
  • Фасоль — 1 рубль (200-граммовый стакан)
  • Бобы — 2 рубля
  • Редис — 5 рублей (1 кг)
  • Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).

Зелень

  • Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)
  • Укроп свежий — 15 рублей (1 кг).

Рассада, саженцы

  • Лук-севок — 5−6 рублей
  • Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
  • Яблоня — 12 рублей
  • Персик — 20 рублей
  • Груша, вишня, черешня — 15 рублей
  • Кусты (смородина и др.) — 6−7 рублей
  • Туя западная «Смарагд» - 40 рублей (высотой до груди), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)
  • Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
  • Голубика — 10 рублей (1 куст)
  • Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)
  • Капуста ранняя, средняя — 1,5 рубля (10 штук), голландская — 2,5−3 рубля (10 штук)
  • Клубника (разного сорта) — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
  • Перец — 0,5 рубля (1 штука)
  • Помидоры — 3,5−4 рубля (11 кустов)
  • Кабачок — 1 рубль (1 куст)
  • Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
  • Лаванда — 5 рублей (1 куст)
  • Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
  • Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
  • Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
  • Георгин (корень) — 3 рубля
  • Нарцисс — 1,5 рубля
  • Цветы гладиолусов (семена) — 0,5−1 рубль
  • Каллы зелёные — 3 рубля
  • Петуньи в горшках — 10−12 рублей
  • Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
  • Бегония — 2 рубля (1 штука).

Фрукты, ягоды

  • Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
  • Гранат — 5,5−6,5 рубля
  • Яблоки — 2,2−2,5 рубля
  • Груша — 5−7 рублей
  • Виноград — 9 рублей
  • Киви — 5,5 рубля
  • Апельсины — 4,5 рубля
  • Мандарины — 6 рублей
  • Лимоны — 4,5 рубля, 2,5 рубля (уценённые)
  • Бананы — 4 рубля
  • Орех грецкий — 9 рублей
  • Арахис жареный — 9 рублей
  • Фасоль — 1 рубль.

Приправы

  • Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
  • Мёд рапсовый — 6 рублей (0,5 литра), мёд цветочный, гречишный — 9 рублей.

Маринады, соленья

  • Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
  • Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)
  • Перец маринованный — 15 рубля (1 кг)
  • Морковь «По-корейски» — 6 рубля (1 кг)
  • Свёкла — 6 рубля (1 кг)
  • Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)
  • Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
  • Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Приспособления для поддержки, защиты культур

  • Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
  • Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
  • Дуги — 16−25 рублей
  • Спанбонд — от 3 рублей (3 метра).