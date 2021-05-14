Фотография и история знакомства одной слуцкой пары.

Дмитрий и Яна Гук

Молодожёны познакомились в компании общих друзей восемь месяцев назад. Дмитрий не стал долго ждать и вскоре сделал предложение своей возлюбленной. Произошло это в домашней обстановке во время романтического ужина.

«В тот момент я не подозревала и не догадывалась, что мне сейчас сделают предложение. Это было очень неожиданно. Тем не менее я сразу ответила согласием», — рассказала Яна.

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Медовый месяц молодая семья планирует провести в Турции или Египте.