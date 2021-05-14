«Могильный беспредел». В Новосибирске провели конкурс по копке могил на скорость

В новосибирском парке «Каменка» при крематории прошёл чемпионат по копанию могил — «Могильный беспредел», пишет Газета.ru.

Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы, из любого региона России и стран СНГ в возрасте от 18 лет.

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За победу во всероссийском соревновании по скоростной копке могил были предусмотрены призы:

за 1-е место — 30 тыс. руб. (примерно 1000 бел. руб),

за 2-е место — 20 тыс. руб. (примерно 680 бел. руб),

за 3-е место - 10 тыс. руб. (примерно 340 бел. руб).

По словам организаторов мероприятия, «Могильный беспредел» должен повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечёт внимание молодёжи к профессии работника ритуальных услуг.