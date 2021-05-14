«Ты её видишь? Нет. А она есть!» Жительница Слуцка о дорожной разметке на окраине города

К 9 Мая начали наносить разметку, красить полоски на пешеходных переходах, но, похоже, праздник прошёл и краска закончилась. Так, что ли?

В 12-м городке разметки не видно, на дороге вдоль «Азалии» её нет вообще, на пешеходных переходах тоже пустота. Погода была отличная, но работ никаких не было.

Реклама

Полоски красные вмиг перекрасили около «Маяка», а как разметку нанести, так нет то ли сил, то ли краски!

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».