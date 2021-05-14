Слуцкому специализированному дому ребёнка подарили ИВЛ-аппарат

В рамках проекта «Дай пять добру!» Слуцкому специализированному дому ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики передан ИВЛ-аппарат. Проект реализуется компанией «5 элемент» и Белорусским фондом мира, пишет «Слуцкі край».

Как отметила Любовь Ермалович, председатель областной организации ОО «Белорусский фонд мира», проект «Дай пять добру!» набирает силу. Он стартовал в 2017 году, за время существования проекта в нём приняли участие сотни тысяч белорусов. В разное время проект поддержали белорусские спортсмены, медийные лица. Специалисты компании «5 элемент» постоянно «дают пять добру», внося свой вклад в помощь тем, кому она необходима.

Благодаря проекту «Дай пять добру!» детские учреждения в разных регионах страны получили необходимые аппараты жизнеобеспечения, укрепили свою материально-техническую базу.

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В 2021 году реализация проекта «Дай пять добру!» продолжается. На собранные в рамках проекта средства закуплены 9 ИВЛ-аппаратов для специализированных детских учреждений Беларуси. В их числе — Слуцкий специализированный дом ребёнка. ИВЛ-аппарат доставили в Слуцк в четверг, 13 мая.

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, Пётр Довгучиц, председатель Слуцкой районной организации Белорусского фонда мира, и работники дома ребёнка поблагодарили за такой нужный подарок представителей компании «5 элемент», Белорусского фонда мира.

Поддержать проект «Дай пять добру!» может каждый белорус. Для этого необходимо приобрести в сети магазинов электроники и бытовой техники «5 элемент» специальную сувенирную продукцию, все средства от продажи которой совместно с Белорусским фондом мира расходуются на помощь детским учреждениям, больницам в период пандемии, а также поддержку культурных и спортивных проектов в Беларуси.