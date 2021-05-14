В интервью «Кур'еру» художник Вадим Ероховец рассказал, как принял участие в создании нового фасада Слуцкого центра детского творчества. Ещё мы спросили у него, что он думает про внешний вид нашего города в целом и что бы в нём изменил.

Кто такой Вадим

Художник Вадим Ероховец уже известен читателю «Кур'ера». Ему 31 год, он живёт в Минске, но сам случчанин. 9 лет занимался в художественной студии в ЦДТ у Натальи Шуманской, потом получил специальность архитектора и два года работал в институте градостроительства.

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В 2014 году Вадим защитил дипломный проект под названием «Реконструкция части г. Слуцка», в котором предложил план перестройки бывшего здания консервного завода и территории вокруг. А в 2018 году художник разрисовал двухэтажку напротив парка. Это был наш первый городской стрит-арт.

Этой весной Вадим принял участие в новом оформлении фасада Слуцкого центра детского творчества.

Об оформлении Центра творчества

«Мне позвонила моя бывшая преподавательница Наталья Шуманская, — рассказывает Вадим. — Мы с ней в очень хороших отношениях, она прекрасный педагог, человек, художник. Она сказала, что городские власти хотят изменить внешний вид Центра детского творчества. Ей предложили, чтобы дети из студии нарисовали фасад, как они его видят. Но разработка фасада — это не совсем детское дело. Поэтому она попросила меня.

У меня было пару дней на всё. Наталья Евгеньевна сбросила мне фотографию фасада. Я сел, придумал концепцию. Сформулирую её как «Взгляд в будущее через призму прошлого». Здание старое, советского типа. Неоклассицизм. Входную группу я не трогал. Осталась колоннада — отсылка к прошлому. Я разработал эскиз. У меня было другое цветовое решение. Наталья Евгеньевна предложила этот вариант райисполкому.

Им он, с её слов, понравился, но эскиз был в холодных тонах. А центр тут у нас весь тёплый. Поэтому попросили немножко переработать цвета. У меня был один день. Я после работы пришёл, что успел, переделал. Некоторые цвета заменил, что-то осталось. Из-за того, что было две разные цветовые гаммы, эскиз получился немножко раздробленный. Немного не то. И на этом всё закончилось. Наталья Евгеньевна сказала: «Спасибо, что выручил». А дальше я уже не знаю, как всё было. В райисполкоме за основу взяли правое крыло моей композиции (она у меня была не зеркальная) и отзеркалили его на левую сторону.



В общем, вышло довольно неплохо. Композиция не самая скучная. Один художник написал в комментариях, что фасад пастельно-обезвоженный. Я с ним в этом согласен.

Я всё делал на добровольных началах. Для родного города мне не жалко".

Мнение о том, как выглядит Слуцк

«Жалко, что у нас нет архитектурных достопримечательностей. Я сомневаюсь, что можно вообще чем-то привлечь в наш город туристов. Мне просто здесь круто, я отсюда родом, я отдыхаю в Слуцке.

Центр я очень любил ещё до изменений (имеется в виду переустройство города к «Дожинкам» 2005 года. — Прим. ред.), когда стоял яблоневый сад за ЦДТ. Было как-то более уютно: очень много деревьев, все старинные. Хотя я и побаивался там ходить.

Улица возле бывшей бани выглядела пугающе, но в ней была какая-то загадка, древность, интимность. Сейчас тоже, в общем-то, хорошо. Просто по-другому. Я люблю на реке постоять. Люблю церковь нашу Свято-Михайловскую. И очень люблю 11-й городок. Не знаю почему. Пляж и часть возле него… Если бы у меня был выбор, где жить, я бы выбрал это место.

В центре мне нравится улица Копыльская. Смотрел архивные фотографии. Жалко, что старые домики не сохраняются.

Парк наш очень жалко, потому что его обезличили. В моём детстве там было столько аттракционов! У тебя разбегались глаза, куда пойти покататься. Из него сделали парк такой… декоративный. Прийти, погулять, подышать. Новый район построили на «Чехова». Выглядит неплохо. Ещё из нового строительства мне нравится пятиэтажный дом на развилке, как ехать на «Сахарный», построенный полудугой. Офигенный дом".

Что бы изменил в Слуцке, если бы была возможность

«Соглашусь с тем, что нас могли бы спасти муралы (произведение, нарисованное на стене здания снаружи или внутри. — Прим. ред.). Конечно, выборочно. Старые домики я бы не стал трогать.

Было бы, конечно, глупо перестраивать центр. Но вот девятиэтажки… Можно было бы сделать их реконструкцию. Фасады поменять, возможно, балконы расширить.

По Ленина в сторону рынка я предлагал связать двухэтажки, сделать арки между ними, проезды. Там сейчас сквозной, по сути, двор. Это уже устаревший вид проезда. К истории можно было бы вернуться. У нас вся история Слуцка — под землёй. Когда за старым Домом культуры были раскопки, я приходил туда. Это прикосновение к старому чему-то… Эти брёвна, сруб. Ты понимаешь, что этому, чёрт побери, сотни лет!

Есть улица Жукова. Там вот эти старые домики, бараки. С ними можно было бы что-то сделать, отреставрировать. Просто придать им вид их времени — и уже у тебя есть туристическое место притяжения. Попадаешь на улицу минувшего века. Или частные дома на улице 14 Партизан. Почему бы не поехать в деревню, не взять там резные деревянные аутентичные штуки и не интегрировать сюда. Это было бы круто. Въезжаешь в город — и у тебя культурный такой взрыв. Пусть это не готика, но для Беларуси это свойственно.

Если взять ту же гимназию. Там на углу была колокольня. Её можно восстановить, если сохранились чертежи или хотя бы фотографии. Реставраторы сейчас могут сделать всё что угодно. Возможно, если провести там раскопки, там даже фундамент остался".

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