Тяжкие телесные. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП под Слуцком, где пострадал велосипедист

Авария произошла 8 марта около 20.00 на 1-м км автодороги Н-9464 «Мусичи-Браново-Серяги».
«Водитель GAZ-3307 ехал со стороны деревни Мусичи Слуцкого района и совершил наезд на выехавшего слева направо относительно направления движения автомобиля (с левой обочины на проезжую часть дороги) велосипедиста.
В результате ДТП, велосипедисту по неосторожности причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни", — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.
Слуцкая ГАИ просит всех лиц, которые располагают информацией о данном ДТП, обратиться по телефонам: (8033) 662 13 56 или 102. И заранее благодарит за сотрудничество!