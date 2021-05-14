Тяжкие телесные. ГАИ ищет свидетелей и очевидцев ДТП под Слуцком, где пострадал велосипедист

Авария произошла 8 марта около 20.00 на 1-м км автодороги Н-9464 «Мусичи-Браново-Серяги».

«Водитель GAZ-3307 ехал со стороны деревни Мусичи Слуцкого района и совершил наезд на выехавшего слева направо относительно направления движения автомобиля (с левой обочины на проезжую часть дороги) велосипедиста.

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В результате ДТП, велосипедисту по неосторожности причинены тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни", — сообщили «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ.