ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Минск». Прогноз на матч

В воскресенье, 16 мая, в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Минск». Старт будет дан в 16.30.
Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.
ФК «Слуцк». Достаточно неожиданно завершился предыдущий тур для случчан. «Бело-синие» проиграли в Гомеле местной команде с разгромным счётом 1:4. После поражения они опустились на одну строчку ниже в турнирной таблице и сейчас занимают 12-ю позицию.
Если говорить вкратце об этом поражении, то «Гомель» в прошедшем матче был на голову сильнее случчан. Наш соперник был сильнее в подборах, в командном взаимопонимании и единоборствах. Как сказал Александр Бразевич, главный тренер случчан, «ФК „Гомель“ предложил очень высокую интенсивность игры».
Гомельчане после победы заняли третье место, и перед командой стоят достаточно высокие задачи, нежели перед «Слуцком». Другое дело — ФК «Минск», который из сезона в сезон является середняком высшей лиги, соседом случчан в турнирной таблице. Однако легче игра для «Слуцка» от этого не станет.
ФК «Минск». Минчане достаточно уверенно начали чемпионат и разгромно ещё не проигрывали. «Слуцк» же терпел крупные поражения дважды: в матче с БАТЭ (0:3) и в матче с «Гомелем» (1:4).
Отметим, что «Минск» уверенно играет даже против лидеров чемпионата. Солигорскому «Шахтёру» команда проиграла всего в один мяч — 0:1, а борисовский БАТЭ «Минск» едва не обыграл на своём поле. Только голы борисовчан Павла Рыбака и Максима Скавыша в концовке матча позволили им зацепиться за ничью.
Последний матч с «Витебском» завершился для «Минска» ничьей — 3:3. Минчане упустили победу на последних минутах игры.
В команде минчан играет экс-защитник «Слуцка» Дмитрий Алисейко, игрок основного состава. Он может сыграть в матче и против своей бывшей команды.
Ожидание от матча. Стоит ожидать борьбы и неуступчивости от игроков обеих команд. Судя по статистике выступлений минчан, предположим то, что они увезут из Слуцка очки. Одно или три — покажет воскресная игра.
Коэффициенты БК «Марафон»: Победа Слуцка — 2.22, победа Минска — 3.00, ничья — 3.36.