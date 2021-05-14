ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Минск». Прогноз на матч

В воскресенье, 16 мая, в рамках 9-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Минск». Старт будет дан в 16.30.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

Реклама

ФК «Слуцк». Достаточно неожи­данно завер­шился преды­дущий тур для случчан. «Бело-синие» проигра­ли в Гомеле местной команде с разгромным счётом 1:4. После поражения они опустились на одну строчку ниже в турнирной таблице и сейчас занимают 12-ю позицию.

Если говорить вкратце об этом поражении, то «Гомель» в прошедшем матче был на голову сильнее случчан. Наш соперник был сильнее в подборах, в командном взаимо­понимании и единоборствах. Как сказал Александр Бразевич, главный тренер случчан, «ФК „Гомель“ предложил очень высокую интенсивность игры».

Гомельчане после побе­ды заняли третье место, и перед командой стоят достаточно высокие задачи, нежели перед «Слуцком». Другое дело — ФК «Минск», который из сезона в сезон является середняком высшей лиги, соседом случчан в турнирной таблице. Однако легче игра для «Слуцка» от этого не станет.

ФК «Минск». Минчане достаточно уверенно начали чемпионат и разгромно ещё не проигрывали. «Слуцк» же терпел крупные поражения дважды: в матче с БАТЭ (0:3) и в матче с «Гомелем» (1:4).

Отметим, что «Минск» уверенно играет даже против лидеров чемпионата. Солигорскому «Шахтёру» команда проиграла всего в один мяч — 0:1, а борисовский БАТЭ «Минск» едва не обыграл на своём поле. Только голы борисовчан Павла Рыбака и Максима Скавыша в концовке матча позволили им зацепиться за ничью.

Последний матч с «Витебском» завер­шился для «Минска» ничьей — 3:3. Минчане упустили победу на последних минутах игры.

В команде минчан играет экс-защитник «Слуцка» Дмитрий Алисейко, игрок основного состава. Он может сыграть в матче и против своей бывшей команды.

Ожидание от матча. Стоит ожидать борьбы и неуступчивости от игроков обеих команд. Судя по ста­тистике выступлений минчан, предположим то, что они увезут из Слуцка очки. Одно или три — покажет воскресная игра.

Коэффициенты БК «Марафон»: Победа Слуцка — 2.22, победа Минска — 3.00, ничья — 3.36.