Адыгейский, сулугуни, халлуми, моцарелла… Как фермер из Старых Дорог готовит сыры по старинным традициям

Фермер Зоя Багаутинова из Старых Дорог рассказала «Навінам Старадарожчыны», как готовит сыры по старинным традициям.

В небольшой сыроварне Зои представлен ассортимент продукции, которому позавидует любой магазин: адыгейский, сулугуни, халлуми, моцарелла, буратта, качотта, маасдам, белпер кнолле, советский, российский, качиковалло, сырные рулеты… Настоящая сырная радуга цветов, запахов и вкусов! Продукция здесь готовится по старинным традициям — вручную (кстати, произведённый таким образом продукт в Европе особенно ценится). Интересно, что молоко для сыроварения подходит не любое, а только «правильное» — с высоким содержанием жира, белка и бета-казеина. Поэтому на ферме «прописались» коровки джерсейской, айрширской, англерской, датской красной пород, приобретённые на хороших племзаводах России и Беларуси. Некоторые сорта — как, например, халлуми — делают из парного молока, но для большинства других сыров оно должно «созреть». Закваска превращает молоко в сырный сгусток, и затем наступает время его обработки.

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