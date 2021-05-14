Кто и почему читает «Кур`ер»: Кристина Колядко, солигорский фотограф, Слуцк
Помимо информационной составляющей, меня привлекает газетная эстетика. Люблю шелестящие страницы и кричащие заголовки. Обожаю читать новости, очерки о людях… О том, что каждый день окружает нас... Газета не только отражает уровень журналистского мастерства работников редакции, но в какой-то мере является произведением искусства подобно книге. Фото: Кристина Колядко