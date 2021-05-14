Отмена минимального потребительского бюджета прописана в законе № 98-З «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы», который подписал Александр Лукашенко 7 мая. Сам закон вступает в силу 15 ноября 2021 года, пишут «Минск-Новости», ссылаясь на Министерство труда и соцзащиты.

Почему отменяют МПБ

Как поясняют в ведомстве, в дальнейшем при осуществлении мер социальной защиты населения будут применять лишь один социальный норматив — бюджет прожиточного минимума. Это позволит унифицировать подход к определению социальных выплат, а также критериям предоставления отдельных видов государственной помощи.

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Для чего исключают некоторые категории из перечня социально-демографических групп

В документе уточняется порядок определения и формирования бюджета прожиточного минимума. В частности, оптимизируется перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается бюджет прожиточного минимума. К примеру, исключена группа «студенты», поскольку на текущий момент на практике отсутствуют возрастные рамки для этой группы. Условный студенческий возраст входит в трудоспособный возраст, и поэтому размер стипендии для студентов дневной формы обучения устанавливают в размере, кратном величине бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. При этом в случае, когда студентам требуется господдержка, она оказывается не на основании их статуса, а по другим основаниям, которые применяются ко всему населению в целом.

Что со сроками пересмотра БПМ

Также закон предусматривает сокращение сроков пересмотра состава и структуры БПМ с пяти до трех лет, и это позволит более оперативно адаптировать его к изменениям потребительских расходов малообеспеченных граждан.

Что с формированием размера минимальной зарплаты

Документ предусматривает усиление роли республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов в определении размера месячной минимальной заработной платы. При установлении данного норматива Советом Министров с 1 января будут учитываться предложения Национального совета по трудовым и социальным вопросам.

При этом устанавливается гарантированный уровень месячной минимальной заработной платы, ниже которого установить её размер правительством невозможно.

Месячная минимальная заработная плата ежегодно с 1 января будет устанавливаться не ниже 30% прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике, определённого в прогнозе социально-экономического развития Республики Беларусь на календарный год, соответствующий месяцу установления размера месячной минимальной заработной платы.