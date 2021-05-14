2500 доз. В Слуцк привезли новую партию вакцины от COVID-19

В Слуцк в пятницу, 14 мая, поставили 2500 доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщил «Кур'еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Павел Кучко пояснил, что доставленная вакцина — российского производства, разлитая в «Белмедпрепаратах».

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Напомним, что 4 мая корреспонденту «Кур'ера» в поликлинике сказали, что вакцина закончилась. На 5 мая в очереди на вакцинацию было 5700 человек, если считать не только записавшихся, но и предприятия и организации, отправившие заявки на вакцинацию. Записались в поликлинике на прививку на тот момент около 2000 человек.