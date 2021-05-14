Личный опыт. Как я в Слуцке прошла бесплатное исследование иммунитета на коронавирус

В пятницу, 14 мая, в Беларуси началось популяционное исследование иммунитета против COVID-19. Слуцк попал в список городов, где тоже можно стать добровольцем. Я записалась на исследование и сдала кровь на антитела в первый день.

Напомню, бесплатное исследование Минздрав проводит совместно с Роспотребнадзором России по 19 мая. Планируется, что такое тестирование поможет оценить популяционный иммунитет белорусов.

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Когда я регистрировалась на сайте, выбрала время на 9.00.

На забор пригласили в Слуцкую поликлинику в кабинет № 215. Приехала заранее. Но оказалось, что первого человека ждали только к 9.30. Показала письмо, что мне пришло подтверждение записи на исследование.

Медики попросили подождать, потому что это первый день и они устанавливают программное обеспечение.

Пока ждала, подходили и другие случчане, которые шли по времени после меня.

Когда, наконец, пригласили в кабинет, то проверили паспорт, нашли меня в системе и вывели опросный лист волонтёра. Расписалась, что даю добровольное согласие на исследование «Серологический мониторинг популяционного иммунитета населения в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Снова попросили подождать, чтобы опросить ещё нескольких человек. А уже только потом у меня возьмут кровь.

В 10.00 в соседний кабинет № 216 набежала очередь из случчан, которые прививались вторым компонентом вакцины против коронавируса. А мы всё ждали.

Параллельно услышала, что вакцины против COVID-19 для желающих привиться сейчас нет.

В итоге у меня взяли кровь из вены примерно в 10.25. На вопрос, когда ждать результаты, медсестра ответила, что не знает. А вот в Минске корреспонденту TUT. BY пообещали, что примерно через неделю результат вышлют на электронную почту.