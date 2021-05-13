«Переживала, будут ли люди читать мою страницу и подписываться на меня». Интервью с сельчанкой Анной Волковой, победительницей премии «Instagram года»

«Кур'ер» продолжает цикл интервью с победителями премии «Кур'ера» «Instagram года #Слуцк» — 2021. Вторая наша героиня — Анна Волкова, 62-летняя блогер, которая ведёт Instagram и живёт в Городище. В интервью она рассказала, как завела свой аккаунт и кто из Слуцка её вдохновляет.
У Анны Волковой высшее образование — педагогическое. На сегодняшний день у неё 1334 подписчика. Случчанка любит заниматься огородом, выращивать овощи, цветы. Планирует научиться снимать качественные видео о своих односельчанах.
Когда Анна в первый раз услышала про Instagram, подумала: «Для чего люди выставляют напоказ свою жизнь? Кому это интересно?». А когда приняла решение завести страницу, очень переживала, будут ли люди её читать и подписываться. Боялась опозориться, вспоминает женщина.
«А когда стали подписываться и писать комментарии… Это, конечно, дорогого стоит. Ведь в обычной жизни мы скупимся на хорошие слова. А это так важно. Это придаёт сил человеку, уверенности, ощущения, что он не одинок. Одиночество может загнать человека в угол. И одинокий человек быстро становится назойливым родным и близким», — говорит Анна Волкова.
Сельчанке нравится наблюдать за страницей случчанки Екатерины Скрынниковой: «Она много путешествует по Беларуси, снимает и рассказывает. Часто в исторических костюмах и красивых шляпках. Интересный аккаунт».
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