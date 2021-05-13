По прогнозу Белгидромета, с пятницы по воскресенье, с 14 по 16 мая, в Слуцке ожидаются небольшой дождь (вероятность грозы 60%) и туман. Зато будет тепло — воздух прогреется до +19.+21°C.


Дожди и грозы. Какой будет погода до конца этой недели в Слуцке