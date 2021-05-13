Двое безработных случчан обокрали квартиру в Минском районе. Но их быстро вычислили

В милицию обратилась 33-летняя жительница Минского района. Женщина пояснила, что кто-то проник к ней в квартиру и похитил деньги, золотые изделия и мобильный телефон. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

Правоохранителям удалось установить подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 30-летний и 36-летний жители Слуцка. Оба безработные, один из фигурантов уже попадал в поле зрения правоохранителей за грабёж. При задержании у мужчин обнаружили часть похищенного.

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Оперативники выяснили, что женщина уезжала на некоторое время к родственникам мужа в Слуцк, а затем не смогла найти свои ключи, но не придала этому значения. По приезде домой заявительница обнаружила пропажу своего имущества на общую сумму около 11 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил родственник супруга пострадавшей и его приятель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража».