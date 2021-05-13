На Слуцкой мини-ТЭЦ проведут капремонт главного корпуса

Филиал «Слуцкие электрические сети» планирует провести капитальный ремонт главного корпуса Слуцкой мини-ТЭЦ. Работы будут проводиться по проектной документации, разработанной РУП «Белнипиэнергопром», пишет РУП «Минскэнерго».

Ремонт будет длиться с мая по сентябрь 2021 года. Рабочие отремонтируют и покрасят фасады, заменят окна и двери, восстановят отмостки здания и крыльца.

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Главный корпус Слуцкой мини-ТЭЦ был построен ещё в 1936 году. Он расположен в Слуцке напротив старейшей школы Беларуси, гимназии № 1, которая в 2017 году отпраздновала свой 400-летний юбилей.

При разработке технического задания на проектирование главным требованием было максимальное сохранение исторического облика здания. Специалисты проектной организации с пониманием и интересом отнеслись к поставленной задаче и представили три варианта внешнего вида фасада. После согласования с отделом архитектуры и строительства Слуцкого районного исполнительного комитета был выбран один из вариантов.

В филиале подчёркивают, что реализация данного проекта позволит Слуцким электрическим сетям внести свой вклад в сохранение исторических зданий города.