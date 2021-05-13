Уроженец Слуцка в Израиле снял на видео обстрел с воздуха

На этой неделе на Ближнем Востоке началось самое крупное с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта, пишет Медуза. Началось оно со столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме.

После группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, начала ракетные обстрелы израильской территории. В ответ на это ВВС Израиля стали наносить авиаудары по палестинским территориям.

Реклама

10−11 мая из сектора Газа сотни ракет ударили по Израилю. 200 из них перехватила израильская система ПВО. Случчанин, который сейчас живёт в Израиле, заснял на видео, как летят снаряды и как их сбивают.

«У нас никто не в безопасности, бегаешь в бомбоубежище, полночи не спишь. Видео не передаёт того ощущения, когда весь дом трясёт от взрывной волны», — пишет он.