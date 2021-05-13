Если верить статистике, каждый год в Германии разводятся около 150 тысяч пар. Процедура развода, размер и порядок выплаты алиментов, правила раздела имущества детально прописаны в законе. Вот некоторые особенности.

Чтобы развестись, супруги обязательно должны перед этим год жить отдельно. Исключение делается обычно только в безнадёжных случаях — например, если у кого-то из них уже есть новый партнёр и общий с ним ребёнок.

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Разводит в Германии только суд — вне зависимости от того, есть ли дети у разводящихся супругов или нет. Интересы обоих супругов представляют адвокаты. Если стороны разводятся по обоюдному согласию и делить особенно нечего, может быть общий адвокат.

Перед тем как развести супругов, суд обязательно, без каких-либо исков со стороны бывшего мужа или жены, делит их (будущие) пенсии. Накопленные обоими за время брака так называемые «пенсионные пункты» складываются и делятся пополам.

Главное — интересы детей

Если у разводящихся супругов есть дети, то суд ставит во главу угла их интересы. Когда один из родителей — алкоголик, наркоман, бьёт ребёнка, его лишают родительских прав.

Ребёнок может постоянно жить у одного из супругов, а другой платит алименты. Они выплачиваются до 18-летия ребёнка, а если он учится — до 25-летнего возраста. Размер алиментов зависит от возраста ребёнка и от доходов того бывшего супруга, который их платит. Так, супруг с чистым доходом 2000 евро в месяц должен платить на 7-летнего ребёнка 474 евро в месяц.

Алименты

Алименты в Германии выплачиваются не только на детей. Почти половина немецких женщин либо не работает, либо работает неполный рабочий день. Если доходы одного из разводящихся существенно превышают доходы другого, то он платит алименты бывшей «второй половине». Стороны договариваются, а суд визирует эту договорённость, решая, какую сумму и как долго должен выплачивать бывшей супруге (или супругу), чтобы обеспечить ей (ему) на определённое время примерно тот же уровень жизни, который был до развода.

Продолжительность выплат зависит от продолжительности брака. При этом закон предусматривает, чтобы тот, кто платит алименты, сам не оказался нищим. У него должно оставаться не меньше 1280 евро, а если он получает пособие по безработице — не меньше 1180 евро. Тем, кто пытается скрыться или обмануть финансовые органы, грозит до трёх лет тюрьмы.

Раздел имущества

В Германии различают две формы раздела имущества. Одна — простая — касается домашнего имущества: ложек-вилок, мебели и т. д. Здесь редко бывают серьёзные проблемы.

Вторая форма — Zugewinnausgleich — выплата стоимости доли от прироста имущества супругов в период брака.

Если нет заключённого перед свадьбой брачного договора, то разница между начальным «капиталом» (назовём это так) и теми материальными ресурсами, которыми семья располагает к моменту развода, делится пополам.

Сколько стоит развод

Судебные издержки делятся поровну. Их величина зависит от того, сколько зарабатывают разводящиеся и сколько заседаний суда понадобилось. Если они зарабатывают вместе 4 тысячи евро и обо всём договорились заранее, то судебные издержки составят около 560 евро.

Гонорар адвокатов — самая значительная часть расходов. Он определяется размерами спорных сумм, тем, насколько сложно было решать вопросы, сколько раз адвокат встречался с клиентом, сколько писем написал и т. д.

Если денег на адвоката у кого-то из разводя­щихся (или у обоих) нет, тогда платит государство. Безвозмездно выделяется особая юридическая финансовая помощь, которая компенсирует все расходы. При этом и те, кто её получает, остаются совершенно свободны в выборе адвоката.

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