С 15 мая открывается охота на косулю. Есть нюансы

В Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира «Кур'еру» сообщили, что с 15 мая открывается охота на косулю.

Добывать можно не всех особей, а только взрослых самцов и в исключительных случаях — селекционных животных этого вида (самок и сеголетков с аномалиями в развитии, больных и т. п).

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Охотиться разрешено круглосуточно ружейным способом из засады или с подхода. При этом можно применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Охота на данных условиях продлится по 30 сентября.

Добывать самок косули и других копытных животных запрещено до 1 октября, поскольку в весенне-летний период они вынашивают и растят потомство. Браконьерам, добывшим беременную самку, придётся возмещать вред за каждого неродившегося детёныша, как за взрослую особь.