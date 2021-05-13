10 банок по 16 рублей. Жительницы Слуцка купили поддельную красную икру, якобы привезённую с Сахалина

В редакцию «Кур'ера» позвонила случчанка и рассказала ситуацию, в которую попала вместе с коллегами. Они купили с рук икру, думая, что она натуральная. И чуть не приобрели сливочное масло «с машины».

«Мы купили с рук лососёвую красную икру, но она оказалась не совсем натуральной, — рассказала «Кур'еру» Анастасия (имя случчанки изменено по её просьбе). — К нам пришла клиентка и сказала, что у её знакомой есть родственник — дальнобойщик, который возит натуральную икру с Сахалина. Эта клиентка нас заверила: «Я брала, ела, как и полгорода. Такая вкусная натуральная лососёвая икра». Так мы и схватили 10 банок по 16 рублей.

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Открыли банки, а эта икра не солёная, можно сказать, никакая. Мы и кипятком заливали. Думали, что если есть белок, то он свернётся. «Икринки» даже не растворились — значит, не из желатина. Шарики катались по руке, а внутри какая-то жидкость с пузырьками воздуха. Оставили на ночь на бумаге, шарики все сдулись. От них остались только кружки.

Те банки, которые мы не вскрыли, отдали — пришла другая женщина и их забрала, деньги вернула. Мы бы хотели предостеречь всех остальных, что в городе есть такой продавец.

Думали отправить нашу покупку на экспертизу, но нигде такое от физлиц не принимают. Хотели проверить икру, чтобы она хотя бы была безвредна, и выяснить, что мы и наши дети съели. Если она и безвредна, то точно не стоит своих денег.

Ещё чуть не купили дешёвое масло. Около подъезда висело объявление: «Продам сливочное масло и творог по 8 рублей за килограмм». Вот мы по нему тоже позвонили. Мне не ответили, а у коллеги приняли заказ. Сказали, что наберут.

Коллеге позвонили поздно вечером, около 21.00, что привезли масло. Хорошо, что не было наличных денег — только карта. Продавцы сказали: «Нет налички, так мы поехали. Вас ждать никто не будет». Развернулись и уехали. Номера у машины были брестского региона. Картонные коробки с маслом были простые, без опознавательных знаков и этикеток. Эти люди заявляли, что жирность 82,5%.

Нас столько дурят, попадаемся и всё равно берём. Потому что все ели, столько отзывов…"