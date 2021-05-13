Наверное, все мысленно возвращаются туда, где начиналось или прошло их детство. Но не у каждого есть возможность всё бросить и уехать в любимое местечко, к родным и близким людям… Я такую возможность нашла. Но вот больше никто меня здесь не ждал, кроме двух синих крестов на кладбище.

Последний раз я была в Чернявке, когда мне было 2 года. После этого все дружно решили, что я ещё маленькая и на такие большие расстояния меня возить не стоит. А позже говорили, что мне там нечего делать. А ещё спустя время ехать уже было совершенно не к кому.

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Прошло 27 лет, прежде чем я ступила на родную землю.

Дом моего прадедушки. Фотографии: Александра Шагойко
Чернявка — это почти никому не известная деревенька в Хотимском районе Могилёвской области. Никаких летописей о ней не сохранилось. Да и на карте найти её можно лишь с трудом.
В честь каждого внука прадед садил грушу. Одно из деревьев посажено для моей мамы
Согласно легенде, недалеко от реки Еленка одна женщина вне брака родила сына. Она решила уберечься от упрёков местных жителей и своих родителей и нашла единственное, по её мнению, правильное решение — укрыться в глухом лесу.

С собой женщина взяла только топор, лопату и мотыгу. Кое-как она построила себе жилище, а чтобы выжить, стала обрабатывать землю. Ей повезло — урожай был действительно хорошим благодаря чернозёму (это ещё одна версия, почему именно так назвали деревню).

Вокруг деревни примерно одинаковая картина — заросшая территория и разлившаяся вода
Люди из ближайших поселений узнали о женщине и её сыне и стали наведываться к ней — посмотреть жилище.

Женщина была красивая, чернявая, смуглая, с густыми бровями. Именно поэтому её прозвали Чернявкой.

Крестьянам понравилось место, где жила красавица. Они постепенно стали переезжать к ней поближе. Так образовалась целая деревня, которую назвали в честь первой поселенки Чернявки.

Дом прабабушки

В 1784-м здесь был костёл. В 1852 году начал работать сахарный завод. В 1886-м в Чернявке основали винокуренный завод. В 1902-м открыли ещё один такой же. Сейчас в деревне нет ничего. Только остатки клуба, в котором моя бабушка работала заведующей.

В деревне осталось только три жилых дома. Остальные — мёртвые послевоенные хатки. Еленка обмельчала и уже не совсем похожа на речку.

«Мост свиданий», соединяющий Чернявку с деревней Максимовка, отреставрировали. Такое название он получил потому, что девушки всегда ждали здесь с сенокоса парней, чтобы пойти с ними на танцы.

«Мост свиданий». Рядом с ним до сих пор стоят покосившиеся скамейки.
Нашей большой семье принадлежали три дома. Один — продан, но в нём никто не живёт. Два остальных постигла печальная участь. Всё, что в них осталось, — старая детская коляска, диван и икона в углу комнаты, которую, как ни странно, мародёры не тронули.

Все эти дни после щемящей душу поездки я думаю только об одном: почему мы не смогли сохранить то родное, что у нас было? Бабушка мечтает каждый день слушать трель соловьёв, которых очень много в Чернявке. А мама… Мама просто скучает и иногда тихонько плачет.

Всё это — моё наследство. Только вот я не знаю, что с этим «богатством» мне делать…

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту: sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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