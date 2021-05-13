Наверное, все мысленно возвращаются туда, где начиналось или прошло их детство. Но не у каждого есть возможность всё бросить и уехать в любимое местечко, к родным и близким людям… Я такую возможность нашла. Но вот больше никто меня здесь не ждал, кроме двух синих крестов на кладбище.

Последний раз я была в Чернявке, когда мне было 2 года. После этого все дружно решили, что я ещё маленькая и на такие большие расстояния меня возить не стоит. А позже говорили, что мне там нечего делать. А ещё спустя время ехать уже было совершенно не к кому.

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Прошло 27 лет, прежде чем я ступила на родную землю. Чернявка — это почти никому не известная деревенька в Хотимском районе Могилёвской области. Никаких летописей о ней не сохранилось. Да и на карте найти её можно лишь с трудом. Согласно легенде, недалеко от реки Еленка одна женщина вне брака родила сына. Она решила уберечься от упрёков местных жителей и своих родителей и нашла единственное, по её мнению, правильное решение — укрыться в глухом лесу.

С собой женщина взяла только топор, лопату и мотыгу. Кое-как она построила себе жилище, а чтобы выжить, стала обрабатывать землю. Ей повезло — урожай был действительно хорошим благодаря чернозёму (это ещё одна версия, почему именно так назвали деревню). Люди из ближайших поселений узнали о женщине и её сыне и стали наведываться к ней — посмотреть жилище.

Женщина была красивая, чернявая, смуглая, с густыми бровями. Именно поэтому её прозвали Чернявкой.

Крестьянам понравилось место, где жила красавица. Они постепенно стали переезжать к ней поближе. Так образовалась целая деревня, которую назвали в честь первой поселенки Чернявки.

В 1784-м здесь был костёл. В 1852 году начал работать сахарный завод. В 1886-м в Чернявке основали винокуренный завод. В 1902-м открыли ещё один такой же. Сейчас в деревне нет ничего. Только остатки клуба, в котором моя бабушка работала заведующей.



В деревне осталось только три жилых дома. Остальные — мёртвые послевоенные хатки. Еленка обмельчала и уже не совсем похожа на речку.

«Мост свиданий», соединяющий Чернявку с деревней Максимовка, отреставрировали. Такое название он получил потому, что девушки всегда ждали здесь с сенокоса парней, чтобы пойти с ними на танцы. Нашей большой семье принадлежали три дома. Один — продан, но в нём никто не живёт. Два остальных постигла печальная участь. Всё, что в них осталось, — старая детская коляска, диван и икона в углу комнаты, которую, как ни странно, мародёры не тронули.

Все эти дни после щемящей душу поездки я думаю только об одном: почему мы не смогли сохранить то родное, что у нас было? Бабушка мечтает каждый день слушать трель соловьёв, которых очень много в Чернявке. А мама… Мама просто скучает и иногда тихонько плачет.

Всё это — моё наследство. Только вот я не знаю, что с этим «богатством» мне делать…

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