Портреты солдат Победы. Ретровидео с митинга 9 мая 2000 года в Слуцке (публикуется впервые)

В 2000 году 9 мая в Слуцке на мемориальном комплексе прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню Победы. Многих, кого тогда запечатлел на свою плёнку Фёдор Корзун, уже нет в живых. На сегодняшний день на Случчине проживают 79 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В 2005 году их было 1550. В середине 80-х годов прошлого века насчитывалось порядка 5500 ветеранов ВОВ, то есть каждый 18-й житель города или района.

Кадры публикуются впервые.

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СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

Видео: Фёдор Корзун, монтаж: Алесь Достанко

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