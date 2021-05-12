Корреспонденты «Кур'ера» вышли в город и заметили интересный факт: еще год назад никто не выходил из дома без маски, а сегодня люди даже не вспоминают о ней.

Все публикации на эту тему можно посмотреть здесь: Кто как одет

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в середине мая-2021
Фотографии: Алина Максимова, Валерия Лагун
Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

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Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в обычный майский день-2021