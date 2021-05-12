На больших выходных в Слуцке сгорел жилой дом, а в деревнях — дом и сарай

9 и 11 мая в Слуцком районе было три пожара. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.

Деревня Новые Рачковичи

В воскресенье, 9 мая, в 01.19 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая в деревне Новые Рачковичи. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит деревянный сарай открытым пламенем.

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Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожено имущество, кровля, стены.

Слуцк

В воскресенье, 9 мая, в 21.48 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома по улице 2-я Колхозная. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит жилой дом открытым пламенем.

Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в помещении кухни, повреждены стены жилого дома.

Деревня Избудище

Во вторник, 11 мая, в 03.29 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома в деревне Избудище. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кирпичный дом горит открытым пламенем.

Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожена крыша, дом выгорел изнутри.