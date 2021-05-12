На больших выходных в Слуцке сгорел жилой дом, а в деревнях — дом и сарай

9 и 11 мая в Слуцком районе было три пожара. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцком РОЧС.
Деревня Новые Рачковичи
В воскресенье, 9 мая, в 01.19 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании сарая в деревне Новые Рачковичи. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит деревянный сарай открытым пламенем.
Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожено имущество, кровля, стены.
Слуцк
В воскресенье, 9 мая, в 21.48 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома по улице 2-я Колхозная. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что горит жилой дом открытым пламенем.
Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожена крыша, повреждены стены и имущество в помещении кухни, повреждены стены жилого дома.
Деревня Избудище
Во вторник, 11 мая, в 03.29 в Слуцкий РОЧС поступило сообщение о загорании дома в деревне Избудище. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кирпичный дом горит открытым пламенем.
Пожар локализован и ликвидирован работниками Слуцкого РОЧС. Его причина устанавливается. В результате пожара уничтожена крыша, дом выгорел изнутри.
Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своем доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!