Ночью возле ГАИ молодой парень насмерть сбил пьяного жителя Слуцка

ДТП произошло в понедельник, 10 мая, в 2.20 на автодороге Слуцк-Лучники. Подробности «Кур'еру» рассказали в Слуцкой ГАИ.

«Водитель (житель Слуцкого района, 1990 г. р.), управляя автомобилем „Опель Омега“, ехал в направлении Лучников и около деревни совершил наезд на пешехода (житель Слуцка, 1979 г. р.), который находился на проезжей части», — сказали в ГАИ.

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В Госавтоинспекции добавили, что пешеход от полученных травм скончался на месте. Он не был обозначен световозвращающими элементами и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.

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