С 10 мая по 3 июня Слуцкий райисполком проводит общественное обсуждение по объекту: «Строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта на территории общегородского центра, расположенного по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, возле д. 116».
Обсуждение проходит в форме информирования юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и анализа общественного мнения.
Заказчик планируемой деятельности — УКС Слуцкого района.
Основные характеристики объекта
Застройке подлежит земельный участок на территории бывшего консервного завода по улице Ленина, дом № 116. Площадь участка в границах проектных работ с учётом благоустройства прилегающей территории — 0,96 га.
Проектируемый спортивный комплекс для игровых видов спорта представляет собой двухэтажное здание, конфигурацией в плане близкой к прямоугольной. Общая площадь здания около 3300 кв.м.
Архитектурно-планировочное решение объекта — административно-бытовой корпус, состоящий из двух этажей и игровым залом.
Первый этаж административно-бытового корпуса будет состоять из:
- административных помещений,
- помещений для персонала,
- обслуживания здания.
Второй этаж — из:
- тренажёрного зала,
- фитнес-зала,
- акробатического зала,
- административных и хозяйственных помещений.
Игровой зал — специализированный гандбольный зал (размерами 40×26 м) с возможностью применения площадок под современные игровые виды спорта. Вместимость игрового зала около 300−400 человек.
В границах проектных работ будут парковки для автотранспорта. Проезд для обслуживания и эксплуатации объекта проектом предусматривается с улицы Ленина и переулка Карла Либкнехта 2-го.
Благоустройство прилегающей территории проектируемого торгового объекта будет выполнено с учетом существующих пешеходных и транспортных связей по функциональному назначению. Проектом предусматривается организация комплексных мероприятий по обеспечению беспрепятственного и безопасного передвижения и пребывания маломобильных групп населения на территории, прилегающей к объекту, так и внутри него.
Сроки реализации планируемой деятельности: начало — август 2021 года, окончание — определяется проектом.
До завершения общественного обсуждения с материалами по объекту можно ознакомится в ГП «УКС Слуцкого района» по адресу: ул. Зелёная, 11, тел.: 8 (1 795) 6−36−27; факс: 8 (1 795) 6−48−17. Контактное лицо — начальник управления капитального строительства Родионов Игорь Владимирович, тел. 8 (1 795)-6−36−27. E-mail: sluinvest@tut.by.
Вопросы, замечания и предложения по объекту «Строительство спортивного комплекса для игровых видов спорта на территории общегородского центра, расположенного по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, возле д. 116», можно направлять до завершения общественных обсуждений на почтовый адрес Слуцкого районного исполнительного комитета (223 610 г. Слуцк, ул. Ленина, 189) или по электронной почте: architect@slutsk.gov.by.
Напомним, что «Кур'ер» рассказывал, что в 2021 году будет готов проект общегородского центра, а строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.
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