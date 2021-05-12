Как в Слуцке остановили пьяного водителя, а «отдувался» весь льнозавод. Почему такое может случиться с любым предприятием

В среду, 12 мая, корреспондент «Кур'ера» отправился на льнозавод. Там массово проверяли работников на то, были ли они трезвыми на рабочих местах. Поводом для такого рейда стало то, что утром инспекторы ГАИ остановили водителя этого предприятия, в крови которого, по информации милиционеров, обнаружили алкоголь. И к такому «вторжению» на завод обязывает постановление.

Как остановили водителя

До 12 мая включительно в Слуцком районе проводилась акция «Трезвый водитель». Так, в 9.05 около дома № 1 на улице Магистральной Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, и Владимир Акулович, старший инспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, остановили водителя МАЗа.

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Как инспекторы рассказали «Кур'еру», водитель Слуцкого льнозавода ехал с цистерной ядохимикатов в поле, где его ждал тракторист.

«Показания средства измерения „Алкотест-203“ составили 0,50 и 0,51 промилле. Хотя водитель пояснил, что употреблял вчера, а именно до 3-х ночи. Сказал, что выпил 350 граммов водки, а утром, перед тем как отправиться на работу, попросил жену убедиться, что запаха перегара нет. Отметим сразу, что освидетельствование водителя на предприятии проходило в 6.30», — рассказали сотрудники ГАИ.

В итоге, согласно ч.1 ст. 18.15 КоАП РБ, водителю грозит штраф 100 базовых величин с лишением права заниматься определённой деятельностью сроком на три года. Руководство льнозавода было также привлечено к административной ответственности.

Почему массово проверяли работников на льнозаводе

«Согласно постановлению Миноблисполкома № 144/77 от 27.01.2021, в случае выявления пьяного пешехода или водителя, а именно нетрезвых работников какого-либо предприятия, незамедлительно собирается рейдовая группа, — пояснил Дмитрий Сытько. — В её состав входят сотрудники ГАИ, участковый инспектор и представитель райисполкома. Они выбывают на предприятие (в данном случае — льнозавод), где проводят переосвидетельствование всех работников (не только водителей) в присутствии руководства.

В данном случае возникли вопросы к медсестре, которая проводит предрейсовый контроль. Ведь в 6.30 утра показания «Алкотеста-203″ при проверке данного водителя составили 0,00 промилле, хотя, повторюсь, мужчина пояснил, что употреблял накануне вечером».

Что было после проверки

После того как рейдовая группа проверила и других работников предприятия, инспекторы ГАИ провели профилактическую беседу и довели нормы законодательства, вступившие в силу с 1 марта.

«Во-первых, человек на работе пьяный, во-вторых, ездит за рулём. Сотрудники райисполкома будут с этим разбираться ещё отдельно, — добавил Дмитрий Сытько. — Вы поймите, что последствия здесь будут для всех, а не только для водителя. Ответственность могут понести в том числе и медик, и инженерно-технические работники, и сам руководитель предприятия.

В очередной раз хочу обратить внимание руководства: более ответственно относитесь к своим обязанностям, в том числе при выпуске на линию транспорта".