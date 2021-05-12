Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в середине весны

Отдел новостей
-
0

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за апрель. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в середине весны, Слуцк
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 3,4 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb

Голые цифры

По итогам апреля на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 260 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — около 364 791 визита (в 3,4 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Реклама

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

  1. Что нашёл водолаз на дне Случи возле Слуцкого пляжа. Фотофакт
  2. «Можно подумать, что хозяин просто ненадолго вышел». Как выглядит изнутри заброшенный сельский дом, который пустует много лет
  3. Рыбак из Слуцка, ставший героем видео, даже не подозревает, как он популярен в Беларуси и России. И как это связано с 29-й танковой дивизией
  4. «Со временем вы поймёте. Для вас будет лучше». В деревне Лесуны под Слуцком чиновники объяснили жителям, почему нужно вырубить часть парка
  5. ТОП-5 самых дорогих коттеджей Слуцка, которые продаются. Как они выглядят
  6. «Выявили проблему в авто — и езжай себе». Житель Слуцка рассказал, как проходил техосмотр своего авто (+ полезная памятка)
  7. Вопрос-ответ. Что строят рядом с остановкой «Магазин Строитель» в Слуцке
  8. Как выглядела старинная усадьба под Слуцком, которую снесли ради красивого вида. Фото от читателя
  9. Как выглядит внутри магазин «Санта» на улице 14 Партизан в Слуцке. Фото перед открытием
  10. Депутаты за то, что «родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс», а я против. Вот пример воспитания моих детей.

Про «азиатские» магазины в Слуцке

Нелокальные сюжеты

Самые популярные «Народные новости»