Колесо обозрения, «Орбита»… Как 21 год назад в слуцком парке люди катались на каруселях (ретровидео, публикуется впервые)

9 мая 2000 года. Слуцк праздновал День Победы. Тогда ещё работали аттракционы в парке, тысячи случчан беззаботно катались на каруселях, пели песни, танцевали, накрывали скатерти-самобранки прямо на траве. На сцене парка выступал оркестр духовых инструментов.

Ностальгическим видео из своего архива с газетой «Кур'ер» поделился Фёдор Корзун, оператор-любитель из Лучников. Эти кадры публикуются впервые.

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СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель деревни Лучники. На протяжении нескольких десятилетий он ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

Видео: Фёдор Корзун, монтаж: Алесь Достанко

ПИШИТЕ. У кого какие воспоминания о парке тех времён или, может, вы узнали себя на видео? Или вы видите парк таким впервые? Пишите: