«Если бы эти ростки перенести туда, где нужны деревья, из них бы вышел целый кленовый лес». Случчанка о посадках в городе

Случчанка Елена написала в редакцию «Кур'ера» письмо. Она поделилась опытом, как можно использовать ростки деревьев, которые сами проросли из семян.

Приводим текст письма:

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«Хочу поделиться мыслью. Начну её с того, что прошлой осенью детский сад организовал посадку деревьев на территории. И родители ребят по возможности приносили саженцы, какие у кого были в наличии.

Возле нашего дома как раз рос 3−4-летний клён. Семечко принесло ветром, но вырасти ему в полноценное дерево условий там не было. Во время республиканской акции мы и пересадили его к детскому саду.

Этой весной траву в городе ещё не косили. Во многих местах взошли деревца. Например, возле здания бывшего архива — мириады крошечных клёнов, около 5 см высотой, которые насеяло вокруг себя большое дерево.

Конечно, там им не расти. Если бы эти ростки перенести на открытое место, где нужны деревья, из них бы вышел целый кленовый лес или несколько аллей. А так их просто скосят. Очевидно, в городе много таких «стихийных посадок».

Наверное, в больших масштабах это не очень рациональная идея, но, может быть, что-то в ней есть?"