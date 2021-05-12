Случчанин Александр Рябцев прислал в редакцию «Кур'ера» свои записи, которые делал по следам празднования 9 Мая в Слуцке последние четыре года. Какие мысли посещали его во время праздника и почему, читайте ниже.

«Бегал с фотоаппаратом по всему городу»

«9 мая 2018 года. Бегал с фотоаппаратом по всему городу, был на мемориале, у памятника Г. К. Жукову, на мемориале афганцам, искал «Бессмертный полк» — не нашёл. Шёл домой огорчённый, подавленный неудачей. Догнал плачущую женщину с фотографией отца на древке, тоже искавшую, но не нашедшую «Бессмертный полк». Пришёл домой, сел за компьютер — и о! Нашёл в «Одноклассниках» кем-то заснятое шествие «Бессмертного полка» в Слуцке. Вопрос: почему шествие не состоялось в известных местах Слуцка?

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Связался по интернету с родственником в Германии и узнал, что в Берлине главное событие — «Бессмертный полк».

Да, в Украине, Польше, Литве и, наверное, ещё много где на эту акцию было наложено вето, но тем не менее она состоялась, но в Слуцке…

Мой отец прошёл всю войну, как говорится, «от звонка до звонка» и умер в возрасте 94-х лет. Считаю, что я имел право пронести его портрет в этой колонне. Почему этому событию в Слуцке не придали должного значения? Или я плохо искал?"

«Шествия под названием „Бессмертный полк“ не нашёл»

«9 мая 2019 года. Также решил найти и присоединиться к акции, но шествия под названием «Бессмертный полк» не нашёл. Увидел группу молодых людей на городском мемориале с лозунгом «Беларусь помнит!». Повторюсь, группа состояла в основном из молодых людей, каждый из которых нёс чей-то портрет на древке, но не знал, чей портрет несёт. И вообще, от этой акции сквозило какой-то казёнщиной, искусственным патриотизмом. Там не было пожилых людей и людей среднего возраста, во всяком случае мне так показалось.

Я понял, что нашёл то, что искал, но почему «Беларусь помнит!», если во всём мире эта акция проходила под девизом «Бессмертный полк»? Неужели просто в пику Путину? Присоединился и получил небольшую долю удовлетворения. Но тем не менее поздравляю всех с этим Великим праздником и желаю всем крепкого здоровья, успехов в жизни и вообще всех благ".

«Из-за коронавируса никуда не хожу»

«9 мая 2020 года. Из-за коронавируса никуда не хожу, сижу с женой в добровольной изоляции и сидеть буду до полной победы. С каждым днём всё хуже со здоровьем, операции на сердце, которая назначена на сентябрь, пожалуй, не дождусь. Да и идти, честно говоря, ни на какой праздник не хочется, насмотревшись на всю эту казёнщину. Написал несколько очерков об отце, разместил в печати. Сведения о нём разместил и на интернет-портале podvig. minsk-region.by, созданном Минским облисполкомом. Сижу дома за компьютером, пишу небольшие рассказы о своём детстве. Глотку бы перегрыз тому, кто присваивает победу в Великой Отечественной американцам и некоторым странам ЕС. Что называется, и «мы пахали». Не спорю: помогли, но когда? Когда финал был очевиден и число погибших с обеих сторон тоже.

Я думаю, что этот процесс будет в дальнейшем только усиливаться и всё потому, что участников и очевидцев этой ужасной бойни становится с каждым годом всё меньше и противостоять реальности будет некому. Вспоминаю конец 50-х, начало 60-х, когда на Кубе свергли диктатора Батиста и как негодовали по этому поводу США. Сколько карикатур на американцев печаталось в ведущих газетах, как ликовали родители по этому поводу, слушая «вражеские голоса» по батарейному приёмнику «Родина-Р47». Помню, отец тогда говорил: «Они (американцы) на этом не успокоятся, не сейчас, но в будущем поднимут голову». Как отец был прав. Я считаю, что только благодаря трезвому уму тогдашних руководителей США и Англии мир продержался столь долго.

Как-то, посмотрев фильм «Время выбрало нас», я спросил у отца: «Пап, неужели не было страшно? Ка вы всё это пережили?»

«Знаешь, сын, — ответил он, — конечно, было страшно, но окружающие обстоятельства меняют психику и моральное состояние. Когда видишь, как полицай убивает ребёнка, взяв его за ноги и головой — об угол дома, обуревает ненависть, вспоминаешь слово „надо“ и действуешь по обстановке. Идя в атаку, я никогда не кричал „За Сталина!“, кричал „За Родину!“. Прежде всего, думал про оставленную, ждущую семью. Думаю, у всех была такая мысль».

Впоследствии задавался вопросом: как можно было выиграть войну, если порой на двоих давалась одна винтовка, а на одного партизана приходилось по семь полицаев? Вот что значит правда и осознание того, что война освободительная! В наше время случись такое, что страшно подумать, чем бы всё закончилось. Прошу принять во внимание — это сугубо моё мнение".

«Никуда не пошёл»

«9 мая 2021 года. В этом году 9 Мая никуда не пошёл: прикован к постели из-за больного сердца, и это, кажется, уже до конца жизни».