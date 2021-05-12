Если вы устали от Мирского и Несвижского замков, а стандартные туры по Беларуси уже вызывают зевоту, то советую посетить заказник «Ельня». Это возможность увидеть верховое болото, красивых птиц, насекомых, а также рассмотреть поближе змей и ящериц.

Поехать в «Ельню» мне предложил муж. Таких приключений у нас ещё не было, поэтому я с радостью согласилась и не пожалела. Сразу скажу, что путь неблизкий. Ориентироваться нужно на деревню Конахи в 10 километрах от Миор Витебской области. Для удобства — координаты: 55.575 500, 27.730 700.

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Желающих получить дозу свежайшего воздуха и впечатлений много. Поэтому от себя советую приезжать рано утром. Хотя бы для того, чтобы удобно припарковаться. Для машин места не так уж и много.

То, что вы у начала экотропы, станет понятно по нескольким стендам с её описанием, указателю «Экотропа» и деревянному настилу, по которому вы будете всё это время гулять.

Мы с мужем были в обычной обуви, но лучше взять с собой резиновые сапоги. Кстати, несмотря на не особо тёплый май, многие гуляли босиком и смело мочили ноги.

Так чем же хороша экотропа в «Ельне»? Здесь вы посмотрите на верховое болото с живописными пейзажами, маленькие озёра (на болоте их больше ста), берёзы, птиц, растения, которые вы, возможно, увидите впервые, и разную живность. Помимо всего этого, болото Ельня является мощным природным рекуператором воды и воздуха.

Маршрут туда и назад для нас занял час. По пути находятся несколько мест для остановок со скамейками. На каждом таком остановочном пункте стоит стенд с описанием растений, птиц и насекомых, которые есть на этом болоте.

Очень много туристов приезжают с детьми и домашними питомцами. Если первым интересно наблюдать за ползущими ящерицами и рвать болотные цветы, то собаки просто радостно носятся по всему болоту, поднимая настроение всем вокруг.

В «Ельне» есть редкие виды растений, которые почти невозможно найти в других регионах Беларуси.

В заказнике 98 видов птиц, 23 из которых занесены в Красную книгу Беларуси. Одних бабочек более 149 видов. Нами были замечены ящерицы и гадюка. И, кстати, здесь нет комаров. Они здесь попросту не живут, потому что это не их место распространения.

Воду в массиве фильтрует мох сфагнум, что делает её экологически чистой. Именно поэтому родители так спокойно разрешают детям бегать босиком.

Если у вас с собой есть еда, то не переживайте за то, что её негде будет съесть. Для этого на экотропе предусмотрена удобная беседка, где можно отдохнуть и перекусить. Есть и санузел.

В конце экологической тропы вас ждёт прекрасный вид на одно из озёр. Именно на этой остановке делается множество селфи и красивых фотографий.

После прогулки по заказнику «Ельня», получив массу впечатлений и удовольствия, я поставила перед собой новую цель — объехать все экотропы Беларуси. Лето впереди, а это значит, что я ещё не один раз поделюсь с вами интересными местами нашей родины.

ПИШИТЕ. Если у вас есть идеи новых туристических маршрутов. В свою очередь, мы постараемся посетить интересные места и обязательно расскажем вам о своих приключениях и впечатлениях!