Стало известно, за что был задержан житель Слуцка Юрий Городник

Жена Юрия Городника Наталья сообщила «Кур'еру», что административное дело на её мужа завели за то, что он переслал кому-то сообщение из Telegram-канала, признанного экстремистским в Беларуси.

Эту информацию Наталья получила в среду, 12 мая, от Александра Семеновича, заместителя начальника Слуцкого РОВД — начальника милиции общественной безопасности.

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Напомним, что Юрия задержали в пятницу, 7 мая, около 16.00. Он шёл из Дома культуры, где смотрел выступление дочери. 10 мая был суд, и Городника отправили под арест на 15 суток. Он отбывает их в Слуцком ИВС. Его жене сразу после суда не удалось узнать, за что задержан муж.

Также Наталья рассказала, что суд постановил, кроме суток, изъять у её мужа телефон. Она добавила, что 12 мая она передала мужу в ИВС воду и нижнее бельё, а продукты не приняли.

Юрий Городник, по словам его жены, выходит из ИВС 22 мая в 15.55.