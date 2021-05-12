В Беларуси вводится уголовная ответственность за неуплату взносов в ФСЗН

Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», принятый в мае 2021 года сперва Палатой представителей, а потом и Советом Республики, пишет «Экономическая Газета».

Александр Дубов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по нацбезопасности, напомнил, что закон приняли в первом чтении 16 апреля. При подготовке ко второму чтению в него включили новые нормы и положения.

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По инициативе Верховного суда диспозиция ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» Уголовного кодекса конкретизирована, по словам депутата, описаниями деяний, которые влекут уголовную ответственность (уточнены наказуемые способы уклонения от уплаты налогов и сборов).

Кроме того, ужесточается ответственность нанимателей, выплачивающих своим сотрудникам зарплату в конвертах. Серые зарплаты в будущем негативно скажутся на формировании трудового стажа работников и на размере их пенсий. Поэтому в Кодексе появится ст. 2433, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН.

Сохранилась и включённая в первоначальный вариант законопроекта статья за налоговое мошенничество.

По словам Александра Дубова, при подготовке новшеств учитывалась отечественная правоприменительная практика и законодательный опыт зарубежных стран.

Отметим, что после вступления норм проекта закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» в действие в УК появится немало новых статей. Например, уголовная ответственность за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, за управление транспортным средством лицом, не имеющим водительских прав (совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания), за содействие экстремистской деятельности.

К уголовной ответственности смогут привлечь владельца интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, за обнародование информации, распространение которой запрещено (совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение).

Сейчас законопроект направлен на подпись Александру Лукашенко. Большинство его норм вступит в силу через десять дней после официального опубликования документа, некоторые — через три месяца.