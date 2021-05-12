Микрорайон «Чехова» на два дня останется без горячей воды

13 и 14 мая (четверг и пятница) в связи с проведением плановых работ на участке теплосети в микрорайоне «Чехова» не будет горячей воды. Об этом пишет «Слуцкі край».

Администрация Слуцкого ЖКХ приносит извинения за причинённые неудобства.