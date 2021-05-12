«Был ли праздник и праздник ли это?» Мнение про 9 Мая в Слуцке и не только

Прочёл на сайте «Кур'ера» мнение случчанки Екатерины про празднование Дня Победы в Слуцке. И очень уж захотелось также высказать своё мнение относительно мероприятий и в целом восприятия этого дня у случчан и не только. Надеюсь, моё мнение найдёт отклик и понимание.

В целом, да, я могу согласиться, что мероприятия на 9 Мая были недостаточно организованы. Это и понятно. Денег нет, а хоть «что-нибудь», но сделать нужно. Всё-таки «праздник» государственного уровня.

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Но как показывает нам действительность, деньги не заменят отсутствие фантазии, даже большие деньги. Придумать можно гору мероприятий и даже вполне себе приличных. Вопрос, скорее, к тем, кто принимает окончательные решения по этому вопросу. Уверен, что в Слуцке найдётся с пару десятков человек, у которых есть хорошие идеи. Но спрашивают ли кого и готовы ли спросить и услышать? Проще сделать как всегда, это и понятно.

Но суть я вижу не только в этом. А прежде всего в отношении к этому самому Дню Победы.

Что такое День Победы? Праздник? Уверены?

Что вам нужно? Одеть детей в форму, в которой погибали люди на полях сражений? Фото с оружием, созданным убивать людей? Поесть обычной каши из полевой кухни? О, да! Романтика! А ещё бы палаток побольше с шашлыками и развлечений! Танцы и песни! Отлично просто.

Более 20 миллионов жизней. Разрушенные города. Зверства. Я слышал от прадеда много историй про войну, и в них нет романтики, а в его глазах не было радости, пусть и победили.

Наберусь наглости, простите, и напомню Екатерине и другим случчанам, что война — это голод, разруха, смерть, предательства, пытки, разрушенные судьбы и психика людей на всю жизнь.

Вам нужен праздник? А может, лучше сразу карнавал, простите? Не уверен, что 9 Мая — это день для этого и про это. Ветераны, когда рассказывают о войне, плакать начинают, а у нас парады и «брязгание» оружием. Вроде не так давно война была, а так далеко мы ушли от её уроков и, кажется, так ничего и не поняли.

Для меня это день боли, скорби. Когда читаю фронтовые воспоминания, ком к горлу подкатывает. Мне не нужны палатки, и танцы, и флажки, и парад ваш не нужен! Главное, чтобы люди поняли, что тогда произошло и как сделать так, чтобы подобное не повторилось.

Не «можем повторить», а чтобы «никогда снова». А чтобы почтить память по-настоящему, то не нужны все эти атрибутики и празднества. Понимаете, о чём я?

P.S. Картинка к тексту, мне кажется, наилучшим образом характеризует этот «праздник».