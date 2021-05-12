За сутки белорусы собрали более 40 тысяч рублей на восстановление костёла в Будславе

На восстановление костёла XVII века в Будславе неравнодушные люди за сутки перевели более 40 тысяч рублей. Об этом TUT. BY рассказала Ольга Лабуть, заместитель директора благотворительного католического общества «Каритас» Минско-Могилёвской архиепархии.

В Будславском костёле 11 мая случился пожар. Крыша над центральным нефом костёла обрушилась, в 11.24 пожар был локализован, а в 15.21 ликвидирован. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. В костёле остался созданный в 1771 году виленским мастером Николаусом Янцоном орган. К нему и к алтарю у пожарных было особое внимание: на месте дежурили несколько спасателей и защищали инструмент от падающих углей.

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Ещё во вторник конференция католических епископов призвала верующих помочь в восстановлении костёла. И сегодня, по данным на 14.10, на благотворительный счёт католического общества «Каритас» Минско-Могилёвской архиепархии перевели чуть более 40 787 рублей.

Сегодня появился телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!» — @budslau. В нём будут писать про организационные вопросы по восстановлению костёла. Сейчас ищут альпинистов и людей с допуском работы на высоте, так как нужно спускать вниз балки и остатки металлической кровли.

Также актуальная информация будет появляться в Instagram-аккаунте «Каритас» — caritasminsk.

Ольга Лабуть отметила, что помощь волонтёров понадобится в ближайшие дни, но прямо сейчас их в костёл пустить не могут: сначала там необходимо разобрать балки и остатки кровли, а это может сделать не каждый, здесь нужна специальная подготовка. Когда доступ в костёл откроют, волонтёры смогут активно помогать. Об этом отдельно сообщат в телеграм-канале.

Пожертвования на восстановление костёла можно перевести с помощью ЕРИП на банковский счёт Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилёвской архиепархии:

1. Выберите в платёжном терминале пункты в следующем порядке:

Система «Расчёт» (ЕРИП) (по номеру услуги 4 349 831)

Благотворительность и общественные объединения->

Помощь детям, взрослым

Каритас Минск Пожертвования

2. Для оплаты введите фамилию, имя, отчество и цель пожертвования БУДСЛАВ.

3. Введите сумму пожертвования.

4. Проверьте корректность информации.

5. Завершите платёж.

Реквизиты для пожертвований:

Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество «Каритас» Минско-Могилёвской архиепархии.

Тел/факс +375 17 515 31 08

УНП 101 131 305

223 040 Минский р-н, д. Лесковка, ул. Каритас, 1

р/с BY16 PJCB30150531141000000933

«Приорбанк» ОАО, БИК PJCBBY2X.

Средства предлагается перечислять в адрес религиозной общины «Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии» аг. Будслав Мядельского района: