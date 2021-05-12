В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно

Ольга Паздерина
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Почти все выходные случчане обсуждали историю с необычными пешеходными переходами, которая произошла в пятницу, 7 мая, около ТЦ «Маяк».

В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно
По состоянию на 7 мая. Фотографии: Ольга Паздерина
На следующий день, 8 мая, коммунальщики красные полосы закрасили чёрной краской.

В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно

В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно

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В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. Почему это странно

Удивительно, почему выбрали именно чёрный. Ведь по Правилам дорожного движения Республики Беларусь нерегулируемый пешеходный переход обозначают только белым или жёлтым цветами. Не нашлось денег на краску по ПДД? Или просто красные полосы замаскировали под чёрный асфальт?

В Слуцке красно-белую «зебру» перекрасили в чёрно-белую. И почему это странно

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