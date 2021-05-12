В Беларуси открыли регистрацию на бесплатную проверку на наличие антител к коронавирусу

С 14 мая белорусы смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19, сообщает Минздрав Беларуси.

Все желающие смогут сдать свой биологический материал (кровь) для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится в целях оценки популяционного иммунитета населения.

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Организует такую исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая 2021 года. Тестирование на антитела для жителей нашей страны будет бесплатное.

Внимание: запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Важно: ссылка для регистрации и анкетирования. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.

По состоянию на 10.55 корреспондент не смогла зарегистрироваться на проверку, потому что анкета не открывалась.

Обновлено в 11.57.

Корреспонденту «Кур'ера» удалось записаться на анализ на антитела в 11.45.