Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 13 мая. Обзор

Подпишись на «Кур'ер» от 3-х месяцев — и получи нашу карту со скидками!

Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их больше 40!

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 кв.см.);

СКИДКИ: 10% - на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% - на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Случчанин развёл хозяйство в городе

Барак снесут. Куда денутся цыгане, которые там живут

Как COVID-19 ввёл в кому белорусский туризм

Сергей Красуцкий — не из тех пенсионеров, что сидят на скамейке и плачутся на жизнь да небольшую пенсию. Он не говорит о возрасте, много двигается и находит разные занятия. Живёт в Слуцке в частном доме. На подворье развёл большое, по городским меркам, хозяйство. Он рассказал «Кур'еру», какие животные у него есть, сколько средств уходит на их содержание и сколько можно на этом заработать.Барак на Вечеркевича в Слуцке готовится к сносу. В сентябре 2020 года власти признали его непригодным для проживания. До сентября 2021 года жильцов расселят. В одной из квар­тир барака проживает большая семья ромов. «Кур'ер» узнал, как они попали в барак и что с ними будет после сноса здания.

Данные о деятельности туристических организаций Беларуси за 2020 год недавно опубликовал Белстат. Если вкратце — всё плохо. Что подкосило белорусский туризм, чем он живёт сейчас и каким видит своё ближайшее будущее?

Реклама

Сядзібы, якія зніклі: маёнтак пана Акалова

Случчанка в Америке стала вице-президентом

Развод в Германии — дорогое дело

Традыцыйныя вандроўкі «Кур'ера» па вёсках Слуцкага раёна дазваляюць не толькі знаёміцца з цікавымі людзьмі і іх гісторыямі, але і рабіць краязнаўчыя вынаходкі, якія адкрываюцца ў размовах з сялянамі. Падчас адной з паездак жыхары вёскі Цяраспаль расказалі карэспандэнту «Кур'ера» аб сядзібе пана Акалова, якая знікла.Анастасия Матусевич родилась в деревне Городище и училась в Бокшицкой школе. Сейчас она живёт в Денвере и занимает должность вице-президента нефтегазовой компании. Её родители, учителя и она сама рассказали «Кур'еру», каких усилий ей стоило получить образование в США и добиться успеха.Если верить статистике, каждый год в Германии разводятся около 150 тысяч пар. Процедура развода, размер и порядок выплаты алиментов, правила раздела имущества детально прописаны в законе. Рассказываем некоторые особенности.