Прошлой осенью Ольга из Витебска отправила мужа за границу, на заработки, и больше его не видела: мужчина перестал выходить на связь, сменил номер телефона. Тогда многодетная мать подала на алименты, но безрезультатно. Пока муж в Польше, взыскать с него деньги могут лишь местные приставы. На подготовку новых документов у Ольги нет ни денег, ни времени: на руках четверо детей, младшей дочери — всего 9 месяцев. Что делать, витеблянка на знает. «Живём на 400 рублей в месяц, покупаю самые дешёвые продукты», — признается она. Разбираемся в непростой ситуации с адвокатом.

Ещё год назад Ольга не предполагала, что дойдет до такого — обращения в суды, унижения и жизнь впроголодь. Разногласия в семье были и раньше: супруги ссорились в основном из-за нехватки денег, но быстро мирились.

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— Муж работы не боится, и всё же денег часто не хватало. У него было несколько кредитов, знала, что долги высчитывают из зарплаты, на большие суммы не рассчитывала. Тем не менее муж мог спокойно прийти в обновках, а в холодильнике при этом — пусто. Вот такого поведения не могла понять. Спрашиваю, почему детям ничего не купил? В ответ что-то невнятное: то порвались кроссовки у него, то ещё какие-то причины.

В остальном отношения были нормальные. В июне прошлого года у пары родился третий ребёнок (героиня также растит 16-летнюю дочь от первого брака). Ольге казалось, что личная жизнь сложилась не хуже, чем у других, но вскоре после родов узнала: ссоры из-за денег — не единственная проблема. По словам Ольги, муж ей изменяет, причём достаточно давно.

— Он работал в одном из магазинов, она — там же, на руководящей должности. Я и раньше знала о существовании этой женщины, но думала, что там приятельские отношения, как между коллегами. А потом случайно выяснила, что муж почасово снимал квартиры, суши заказывал, цветы. Когда нашла в интернете их общие фотографии, сомнений не осталось.

Отношения выясняли бурно. В итоге мужчина попросил прощения, сказал, что «там всё кончено» и что он остается в семье. Начал искать приличную работу — за этим в Польшу и уехал.

— Какое-то время всё было нормально, — вспоминает героиня. — Муж звонил каждый день, рассказывал, как дела. Но денег не присылал. Поняла, что он снова начинает «кормить завтраками»: жаловался, что за хостел оплату вычли, или за проезд, или что работы мало.

У Ольги лопнуло терпение — и в конце января она подала на алименты. А в феврале супруг перестал выходить на связь: сменил номер телефона.

— Сначала мы подумали, что с ним что-то случилось. Свекровь была на нервах, ничего о сыне не знала, я написала заявление в милицию. Получила ответ. В письме было сказано, что муж никуда не пропал, живёт в Польше, не общается со мной умышленно, об алиментах знает и обязуется их выплатить при первой возможности. А ещё попросил милиционеров даже номер телефона мне не сообщать. Что я тогда испытала, даже вспоминать не хочу: обиду, злость, стыд, ненависть. На данный момент мужчина так и не прислал семье ни копейки, утверждает Ольга. История с выплатой алиментов растянулась на неопределённый срок. Витеблянка уже почти не верит, что сможет что-то взыскать.

— Я отнесла судебный лист исполнителю ещё 20 января. А в марте мне его вернули на руки в связи с тем, что муж проживает за границей. Наши судебные исполнители не могут ничего сделать, поскольку он не в Беларуси.

Ольге предложили обратиться в суд и истребовать алименты в соответствии с Международной конвенцией — документом, который обязывает нерадивых отцов заплатить долги, даже если они «сбежали» в другую страну. Но Ольгу этот вариант не устраивает.

— Адвокат и сами судебные исполнители предупредили, что процесс истребования алиментов в другой стране не быстрый. Даже при наличии сведений о точном местонахождении мужа на всё может уйти 6 месяцев. И никто мне не даст гарантии, что в Польше его действительно обяжут выплачивать алименты. Человек может и там скрываться. Виза у мужа до первого июня. Я не вижу смысла связываться с конвенцией хотя бы потому, что на оформление с переводом на польский нужны деньги (по моим подсчётам около 200 рублей), а ещё — время, которого у меня нет.

Ольга говорит, что ждёт, пока супруг вернётся в Беларусь, тогда она сможет пустить в дело решение суда. Но как выяснить, где он находится?

— Я не знаю, где он сейчас. А вдруг вчера приехал? Опасаюсь, что он вернётся, продлит визу и опять уедет, а я и знать ничего не буду. По факту получается: человек не хочет платить и не платит. И на сегодняшний момент он полностью чист перед законом. Как добиться защиты прав и интересов своих детей, я не знаю. Живём практически впроголодь. Мне действительно катастрофически не хватает денег. Живем на 400 рублей в месяц, — столько остается после оплаты счетов. Покупаю самые дешёвые продукты и каждый день думаю о том, как дотянуть до следующего месяца.

Юрист: пока муж за границей, конвенция — единственный вариант

Как правильно поступить Ольге в её непростой жизненной ситуации? На этот вопрос ответила Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов.

— Ситуация, в которой оказалась Ольга, к сожалению, весьма распространённая. Я как адвокат часто слышу вопрос: «Что же делать? Решение суда о взыскании алиментов есть, а плательщик алиментов как не платил, так и не платит; место работы и доход скрывает; да и ещё уехал за пределы страны».

Прежде всего хочу обратить внимание вот на что: если плательщик алиментов проживает за пределами Республики Беларусь, это вовсе не означает, что он может их не платить. Напротив, алименты подлежат уплате, и, если они не будут уплачены добровольно, их взыщут принудительно. При этом может быть ещё взыскана и задолженность за весь период розыска плательщика алиментов, его уклонения от уплаты, а также неустойка.

Ввиду того, что и судебные исполнители, и правоохранительные органы Беларуси могут действовать только на территории страны, совершать какие-либо исполнительные действия (в том числе разыскивать должника на территории иностранного государства) они не вправе.

Если плательщик алиментов проживает за пределами Республики Беларусь или является гражданином иностранного государства, то за исполнением исполнительного листа необходимо обращаться в соответствующие органы на территории того государства, где плательщик проживает. Для таких случаев установлен определенный порядок.

Так, Республика Беларусь является участницей многих международных конвенций, которыми предусмотрен механизм взыскания алиментов на территории иностранного государства. В ситуации Ольги, по последним данным, отец её детей проживает на территории Польши.

Беларусь, как и Польша, является участницей Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи. В соответствии с указанной конвенцией функции центрального органа возложены на Министерство юстиции Республики Беларусь (отдел исполнения международных договоров управления международного сотрудничества). Соответственно, Ольга вправе рассмотреть вопрос о передаче исполнения исполнительного листа на территорию Польши.

Да, этот процесс может занять время, но только в случае передачи на исполнение исполнительного документа на территорию Польши компетентные органы этой страны смогут осуществить розыск плательщика алиментов, установить его действительное место работы, размер дохода и взыскать алименты. Этот механизм — единый для всех. Иного порядка взыскания алиментов на территории иностранного государства нет.

Кроме того, Ольга вправе обратиться в милицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 174 УК Республики Беларусь, если отец её детей более трёх месяцев в течение года уклоняется от уплаты алиментов по судебному постановлению. Срок неуплаты алиментов считается с момента принятия судебного постановления о взыскании алиментов. Заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 174 УК Республики Беларусь составляется в письменном виде, в произвольной форме: необходимо указать фактические обстоятельства и обозначить просьбу — провести проверку и привлечь виновное лицо к уголовной ответственности.

В случае, если будет установлено, что отец детей Ольги вернулся и проживает на территории Беларуси, то Ольга вправе обратиться в соответствующий отдел принудительного исполнения, где в рамках исполнительного производства она может заявлять ходатайства судебному исполнителю об истребовании сведений:

обо всех открытых банковских счетах плательщика алиментов,

размере средств на этих счетах,

почтовых переводах на имя плательщика,

о его имуществе, за счёт которого можно получить исполнение.

Также Ольга может ходатайствовать о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, в число которых входит и такая популярная мера, как временное ограничение права на выезд за пределы страны. Таким образом, в зависимости от того, где плательщик алиментов проживает, Ольга вправе обратиться за принудительным взысканием алиментов либо в соответствующий отдел принудительного исполнения на территории Республики Беларусь, либо рассмотреть вопрос о передаче исполнительного документа на исполнение на территории Польши.

Каков порядок подачи документов «на алименты»? Объясняет Минюст

Мы обратились в Министерство юстиции и попросили рассказать, что должна сделать женщина, чтобы истребовать алименты с мужа, находящегося за границей. Нам пояснили следующее:

— Для обращения по вопросу признания и исполнения в иностранном государстве решения белорусского суда о взыскании алиментов заявителю следует заполнить форму «Просьба о признании или о признании и исполнении». К просьбе необходимо приложить решение суда о взыскании алиментов, документ о том, что решение вступило в законную силу, а также документ, подтверждающий надлежащее извещение ответчика о рассмотрении дела.

Необходимые формы документов размещены на сайте Министерства юстиции. Заявителю следует направить в министерство все документы с приложением переводов на официальный язык запрашиваемого государства. Здесь можно скачать образцы необходимых документов, а также найти контакты международного отдела, который занимается вопросами взыскания алиментов за границей.

По данным пресс-службы Минюста, белорусы часто обращаются в суд за истребованием алиментов. Вот статистика внутри страны: в 2018 году в территориальные органы принудительного исполнения поступило более 45 тысяч исполнительных документов данной категории, в 2019 — 44 тысячи и в 2020 — 41,5 тысяча.