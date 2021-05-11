Дети — это огромная радость и счастье, главное достижение в жизни каждого родителя. Наше настоящее и будущее. В семье дети получают воспитание, ценности, жизненный опыт и всем им важна любовь и забота взрослых. То, что семья заложит в ребёнка с самого рождения, определит его судьбу в дальнейшем. Именно поэтому, важной задачей перед взрослыми стоит правильное формирование основ безопасного поведения ребёнка, постоянный контроль и присмотр за ним.

Одна из причин возникновения пожаров — детская шалость с огнем. Как правило, это происходит в тот момент, когда дети предоставлены сами себе. Ребёнок, оставшись дома один, без присмотра взрослых, ищет себе занятие. Попавшиеся в поле зрения спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов и отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих.

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Работники МЧС постоянно проводят целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение шалости с огнем, возникновения пожаров и детской гибели. Еженедельно проходит обучение детей и подростков в дошкольных и школьных учреждениях образования правилам пожарной безопасности, алгоритму действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.

Спасатели настоятельно рекомендуют следовать советам ниже, чтобы детство ваших детей проходило безопасно:

уберите в недоступные места спички и зажигалки, острые и колющие предметы (ножницы, ножи, иголки), мелкие предметы (монеты, бусины, пуговицы), лекарства, уксус, растворитель, бытовую химию;

в недоступные места спички и зажигалки, острые и колющие предметы (ножницы, ножи, иголки), мелкие предметы (монеты, бусины, пуговицы), лекарства, уксус, растворитель, бытовую химию; опасность для детей представляют открытые окна, горячие жидкости, розетки, включенные электроприборы, незакрепленная мебель, водные процедуры без взрослых;

для детей представляют открытые окна, горячие жидкости, розетки, включенные электроприборы, незакрепленная мебель, водные процедуры без взрослых; научите своего ребёнка в случае опасной ситуации убегать, не прятаться под кровать, в шкаф; сообщить взрослым и позвонить в службу спасения по телефонам «101» и «112».

Как бы то ни было, главенствующую роль в воспитании ребёнка должна выполнять семья, самые близкие люди — родители, которые должны научить ребёнка жить безопасно и не совершать необдуманных поступков. Важно рассказать, объяснить, как опасно играть с огнем и как страшны последствия этих игр.

Уважаемые граждане! Спасатели напоминают о недопущении оставления детей одних без присмотра! Соблюдайте правила пожарной безопасности сами и приучайте своих детей! Берегите самое ценное — ЖИЗНЬ!