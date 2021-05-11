Многие женщины при планировании беременности тщательно высчитывают самые благоприятные для зачатия дни и покупают специальные тесты. Виктория Матвиенко, врач-гинеколог, рассказала, как понять, что произошла овуляция, и всегда ли нужно её отслеживать.

1.Что такое овуляция?

Овуляция — это разрыв доминантного фолликула в яичнике и выход из него яйцеклетки, способной к оплодотворению. После овуляции яйцеклетка попадает в маточную трубу.

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Считается, что овуляция происходит примерно в середине цикла. На деле это случается не строго в одно и то же время и необязательно в середине цикла. На всякий случай напомню, менструальный цикл — это промежуток от первого дня одной менструации до первого дня следующей.

2. Какие признаки указывают на овуляцию?

Частые признаки того, что овуляция произошла:

обильные слизистые выделения из половых путей, напоминающие сырой яичный белок;

тянущие боли внизу живота справа или слева — с той стороны, где произошла овуляция;

могут быть скудные мажущие выделения, связанные с кратковременным снижением уровня половых гормонов;

после овуляции примерно на 0,5 градуса повышается базальная температура тела.

Но женщина может и не чувствовать овуляцию, и это нормально. Также стоит отметить, что тесты на овуляцию не очень информативны, не обладают высокой точностью.

Акушер-гинеколог может видеть признаки произошедшей овуляции при ультразвуковом исследовании и исследовании прогестерона в определённый день менструального цикла.

3. Овуляции может не быть совсем?

Овуляция зависит от гормонального фона и от того, как много сохранилось фолликулов, способных расти. То есть овуляций может не быть при гормональных нарушениях: например, высокий уровень пролактина, заболевания щитовидной железы, синдром поликистозных яичников.

Также овуляции могут отсутствовать при истощении овариального резерва, когда иссякают запасы фолликулов с яйцеклетками в яичниках. Постепенно с возрастом овуляций становится всё меньше, так как происходит естественное угасание репродуктивной функции и в итоге наступает менопауза.

4. Всегда ли можно забеременеть после незащищенного секса, если он совпал с овуляцией?

Нет, не всегда. Беременность возможна примерно в течение 24 часов после овуляции — это и есть период жизнеспособности яйцеклетки. Жизнеспособность сперматозоидов 2−3 дня.

При этом оплодотворение — это сложный многофакторный процесс, и зачатие может не произойти даже в день овуляции. Если женщина не планирует беременность, стоит предохраняться, а не рассчитывать на «безопасные» дни.

5.Что можно сделать, чтобы повысить вероятность зачатия?

Если у женщины регулярный менструальный цикл, который длится 24−35 дней (напоминаю, что колебания +\- 7 дней в продолжительности цикла — это норма), то с вероятностью 90−95% у неё есть овуляция. Нужно ли при этом специально отслеживать овуляцию? Нет.

Если вы чувствуете свою овуляцию — этот день самый благоприятный для зачатия. Но всегда есть вероятность ошибиться, а незащищенный секс через день после овуляции уже не приведёт к беременности. С учётом того, что жизнеспособность сперматозоидов составляет 2−3 дня, для зачатия более эффективно заниматься сексом каждые 2−3 дня — это позволит «попасть» в овуляцию.

При этом важно понимать, что один секс без контрацепции раз в месяц не гарант то, что беременность наступит. Здоровой паре, если возраст женщины до 35 лет, а её партнера до 40 лет, можно ждать зачатия в течение 1 года при условии регулярной сексуальной жизни. Это нормально, если беременность наступит через 3, 6 или 8 месяцев. Более того, у некоторых женщин пару раз в год может не быть овуляции — и это тоже нормально.

Каких-то дополнительных средств или действий, повышающих вероятность наступления беременности, нет. Народные советы вроде «полежать после полового акта» или «выбирать определённые позы», «сделать березку» не имеют медицинского обоснования.

Также важно думать о беременности заранее, в долгосрочной перспективе. Желательно, чтобы на этапе планирования пара прошла небольшие исследования, отказалась от курения и алкоголя, вела здоровый образ жизни; чтобы женщина пила фолиевую кислоту уже за три месяца до планирования беременности (она не повышает шанс забеременеть, но нужна, чтобы у эмбриона не было порока развития со стороны нервной системы).

6. В каком возрасте выше вероятность забеременеть?

Выше всего вероятность забеременеть у женщин 21−35 лет. Также в этом возрасте ниже вероятность мутаций при оплодотворении.

В более молодом возрасте репродуктивная система ещё может устанавливаться, а после 35 лет овариальный резерв организма постепенно снижается.

7. Как длительный приём оральных контрацептивов влияет на овуляцию?

По современным представлениям, приём КОК не влияет на возможность беременности в будущем. То есть, если женщина имела до приёма гормональной контрацепции нарушения менструального цикла, они будут и после окончания её приёма.

Также имеет значение возраст женщины. Ведь если она прекратила принимать КОК, допустим, в 36−37 лет, то вероятность забеременеть ниже, чем в 25 лет. И это связано не с таблетками, а с тем, что с возрастом снижается овариальный резерв.

Ещё неверно и убеждение, что КОК сохранят овариальный резерв, якобы продлевая тем самым «молодость яичников». К сожалению, это не так. После отмены КОК беременность может наступить в следующем самостоятельном цикле, а иногда на возобновление овуляций нужно 1−3 месяца, и мы воспринимает это как норму.