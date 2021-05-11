Как не забыть о порядке, когда в доме маленькие дети

Можно ли растить ребёнка так, чтобы это никак не отразилось на вашем доме? Конечно, можно не позволять разбрасывать игрушки, не разрешать выносить из спальни мамину косметичку. Можно не пускать ребёнка на кухню, пока ему не исполнится семь лет или он не оттарабанит тебе наизусть методичку по технике безопасности. Всё это можно, только вряд ли пойдёт на пользу вам и ребёнку.

Нет, разумеется, ребёнок не должен становиться полным хозяином дома и подчинять себе весь ваш жизненный уклад. Ему необходимо, чтобы хозяевами в доме были родители, чтобы они устанавливали запреты и границы. Но задача родителей — создать такие правила, которые не будут фрустрировать ни вас, ни ребёнка.

Определите «чистые территории», где ребёнку можно ходить, что-то трогать, уносить и приносить, но нельзя разбрасывать игрушки, есть, пить и рисовать. Ни при каких обстоятельствах.

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Установите себе дедлайны чистоты. Например, порядок в доме должен установиться после восьми вечера, когда ребёнок уже готовится ко сну, и к обеду (около полудня). Во все остальные временные промежутки разрешите игрушкам валяться, мебели переставляться, стульям сдвигаться и превращаться в машины, апельсиновым коркам превращаться в угощение для кукол. Просто не обращайте на всё это внимания, пока часы не покажут одиннадцать или семь часов вечера (к примеру).

Храните всё удобно. Опыт показывает, что расставлять по полкам вы всё равно ничего не успеваете, так заведите сразу непрозрачные аккуратные ящики и контейнеры, куда можно быстро побросать игрушки, одежду после прогулки, посуду и другой скарб. Затем вы можете решить, какую из коробок разобрать быстренько перед сном, а какую так и оставить: пусть кубики лежат вместе с мягкими игрушками, ничего страшного.

Как можно раньше просите ребёнка участвовать в уборке. Малыши двух-трёх лет, если их хорошо похвалить, обожают вместе с родителями наводить порядок. Для них это не менее увлекательная развивающая игра, чем до этого раскидывать вещи и строить дом из диванных подушек.