Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани

Одним абзацем. В пятницу, 7 мая, в 4 часа дня возле Дома культуры задержали случчанина Юрия Городника. В понедельник, 10 мая, суд отправил мужчину под арест на 15 суток. Жена Юрия говорит, что процесс был административный, но не знает, по какой статье. Официального комментария пока нет.

В Слуцке две машины попали в ДТП возле 58-го магазина

В Ганцевичах поезд насмерть сбил женщину

Под Быховом 17-летний парень вёз двух девушек на машине отца без прав и без спроса. Случилось ДТП

В Городокском районе погиб велосипедист, его маленькая дочь в больнице

В воскресенье, 9 мая, днём на перекрёстке улиц Ленина и Пионерской одна машина, другая — в неё. По словам очевидцев, серьёзно никто не пострадал.Поздно вечером 7 мая на железнодорожной станции в Ганцевичах машинист едущего поезда увидел, как женщина собирается переходить пути. Он стал подавать звуковые сигналы. Но женщина не реагировала и всё равно пошла по переходу. В результате грузовой состав зацепил ганцевчанку и протащил около 10 метров. Она умерла на месте.В ночь на 9 мая в Быховском районе на трассе «Фольксваген Джетта» вылетел в кювет и перевернулся. Выяснилось, что за рулём был 17-летний подросток-бесправник. Он взял авто без спроса у отца и вёз на заднем сидении двух девушек 18-ти и 19-ти лет. Обе пассажирки в результате ДТП с травмами доставлены в больницу.

Видео: группа ГАИ Витебской области ВКонтакте

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Поздно вечером 9 мая на трассе под Городком 42-летний мужчина на велосипеде с двигателем выехал на проезжую часть из леса. Он вёз на раме пятилетнюю дочь. В этот же момент велосипед столкнулся с «Рено». Мужчина погиб на месте, а девочка с травмами попала в больницу. 30-летний водитель легковушки не пострадал, его машина повреждена. TUT.BY, ГАИ Витебской области

В Кировском районе у мужчины зажало ноги в мотокультиваторе

Утром 10 мая в деревне Букино Кировского района мужчина работал на участке мотокультиватором. Его одежду зацепило фрезой, а после затянуло под культиватор и ноги. Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам. С травмами ног мужчину увезли в больницу. МЧС

В Слонимском районе машина перевернулась, пострадала женщина

В Бобруйске у девочки нога застряла в фонтане

Возле Гомеля в лесу потерялась семья с 2-мя маленькими детьми, их нашли спасатели

В Будславе загорелся костёл

Днём в понедельник в Слонимском районе 52-летняя водитель на «Киа» ехала по трассе. При обгоне она не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина опрокинулась. Женщину зажало в салоне. Её доставали спасатели. С травмой позвоночника пострадавшую увезли в больницу.В понедельник, 10 мая, в Бобруйске 11-летняя девочка застряла в фонтане. Её ногу зажало между чашей и трубой. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили ребёнка. Девочку отвезли в больницу.В 21.23 в понедельник в службу спасения позвонила женщина и сказала, что с мужем и двумя детьми заблудилась в лесу. Лес находится в 3 км от Гомеля. На поиски выехали силы МЧС, милиция и скорая. Выяснилось, что 30-летний муж и 29-летняя жена с 7-летним ребёнком и грудным младенцем пошли в лес на пикник и потерялись. В 22.30 спасатели на квадроцикле нашли семью возле железной дороги.В деревне Будслав Мядельского района 11 мая загорелась крыша костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии. Позже крыша над центральным нефом обрушилась. Пожар был локализован через полтора часа после обрушения крыши, а потом ликвидирован.

Служители костела и местные жители смогли вынести иконы, книги, маленький орган и другие ценные для прихожан вещи. Среди спасенных предметов также Будславская икона Божией Матери, написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII. Костел в Будславе начали строить в 1633 году. Это памятник архитектуры эпохи Виленского барокко. TUT.BY

На пожарах погибли люди, в том числе в Любанском районе

Утром 8 мая в больнице от ожогов умер пенсионер 1938 года рождения. Он пострадал на пожаре в Орше 3 мая.

Ночью на 9 мая горел жилой дом в деревне Ястребка Лоевского района. Обнаружен погибшим пенсионер 1953 года рождения.

Утром 9 мая от ожогов в больнице умер мужчина 1959 года рождения. Он получил ожоги 16 апреля на пожаре в деревне Клетов Двор Миорского района.

Вечером 9 мая горел жилой дом в деревне Константиновка Любанского раойна . Найдена погибшей женщина 1967 года рождения, которая жила вместе с хозяином дома. Самого хозяина — пенсионера 1954 года рождения — спасли соседи. Его увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.

. Найдена погибшей женщина 1967 года рождения, которая жила вместе с хозяином дома. Самого хозяина — пенсионера 1954 года рождения — спасли соседи. Его увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. Ночью 9 мая горел жилой дом в деревне Володута Червенского района. Обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения.

Рано утром 10 мая горел жилой дом в деревне Вулька Лавская Пинского района. Обнаружен погибший хозяин 1947 года рождения. МЧС

В Казани в школе открыли стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей

Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. Стрелявшего задержали. Погибли девять человек — семь детей и двое взрослых, пострадали более 20 человек. 18 из них младше 15 лет. Восемь раненыхв тяжёлом состоянии.

Задержанный стрелок — Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. Несколько дней назад он завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой заявил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. Медуза

Во Франции 7 человек погибли при сходе лавин

В субботу на востоке Франции в горах сошли две лавины. В первой погибли четыре туриста. Во второй — ещё три человека. TUT.BY