Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани

Отдел новостей
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Одним абзацем. В пятницу, 7 мая, в 4 часа дня возле Дома культуры задержали случчанина Юрия Городника. В понедельник, 10 мая, суд отправил мужчину под арест на 15 суток. Жена Юрия говорит, что процесс был административный, но не знает, по какой статье. Официального комментария пока нет.

В Слуцке две машины попали в ДТП возле 58-го магазина

Авария напротив 58-го магазина в Слуцке. Одна машина въехала в столб, а вторая — в неё
Фото: Ольга Паздерина
В воскресенье, 9 мая, днём на перекрёстке улиц Ленина и Пионерской одна машина въехала в столб, другая — в неё. По словам очевидцев, серьёзно никто не пострадал.

В Ганцевичах поезд насмерть сбил женщину

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: Ганцавіцкі час
Поздно вечером 7 мая на железнодорожной станции в Ганцевичах машинист едущего поезда увидел, как женщина собирается переходить пути. Он стал подавать звуковые сигналы. Но женщина не реагировала и всё равно пошла по переходу. В результате грузовой состав зацепил ганцевчанку и протащил около 10 метров. Она умерла на месте. Першы рэгіён

Под Быховом 17-летний парень вёз двух девушек на машине отца без прав и без спроса. Случилось ДТП

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: ГАИ
В ночь на 9 мая в Быховском районе на трассе «Фольксваген Джетта» вылетел в кювет и перевернулся. Выяснилось, что за рулём был 17-летний подросток-бесправник. Он взял авто без спроса у отца и вёз на заднем сидении двух девушек 18-ти и 19-ти лет. Обе пассажирки в результате ДТП с травмами доставлены в больницу. TUT.BY

В Городокском районе погиб велосипедист, его маленькая дочь в больнице

Видео: группа ГАИ Витебской области ВКонтакте

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Поздно вечером 9 мая на трассе под Городком 42-летний мужчина на велосипеде с двигателем выехал на проезжую часть из леса. Он вёз на раме пятилетнюю дочь. В этот же момент велосипед столкнулся с «Рено». Мужчина погиб на месте, а девочка с травмами попала в больницу. 30-летний водитель легковушки не пострадал, его машина повреждена. TUT.BY, ГАИ Витебской области

В Кировском районе у мужчины зажало ноги в мотокультиваторе

Утром 10 мая в деревне Букино Кировского района мужчина работал на участке мотокультиватором. Его одежду зацепило фрезой, а после затянуло под культиватор и ноги. Спасатели освободили пострадавшего и передали медикам. С травмами ног мужчину увезли в больницу. МЧС

В Слонимском районе машина перевернулась, пострадала женщина

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: ГАИ
Днём в понедельник в Слонимском районе 52-летняя водитель на «Киа» ехала по трассе. При обгоне она не справилась с управлением, съехала в кювет, и машина опрокинулась. Женщину зажало в салоне. Её доставали спасатели. С травмой позвоночника пострадавшую увезли в больницу. TUT.BY

В Бобруйске у девочки нога застряла в фонтане

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: МЧС
В понедельник, 10 мая, в Бобруйске 11-летняя девочка застряла в фонтане. Её ногу зажало между чашей и трубой. Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили ребёнка. Девочку отвезли в больницу. МЧС

Возле Гомеля в лесу потерялась семья с 2-мя маленькими детьми, их нашли спасатели

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: МЧС
В 21.23 в понедельник в службу спасения позвонила женщина и сказала, что с мужем и двумя детьми заблудилась в лесу. Лес находится в 3 км от Гомеля. На поиски выехали силы МЧС, милиция и скорая. Выяснилось, что 30-летний муж и 29-летняя жена с 7-летним ребёнком и грудным младенцем пошли в лес на пикник и потерялись. В 22.30 спасатели на квадроцикле нашли семью возле железной дороги. МЧС

В Будславе загорелся костёл

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: catholic. by
В деревне Будслав Мядельского района 11 мая загорелась крыша костёла Вознесения Пресвятой Девы Марии. Позже крыша над центральным нефом обрушилась. Пожар был локализован через полтора часа после обрушения крыши, а потом ликвидирован.

Служители костела и местные жители смогли вынести иконы, книги, маленький орган и другие ценные для прихожан вещи. Среди спасенных предметов также Будславская икона Божией Матери, написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII. Костел в Будславе начали строить в 1633 году. Это памятник архитектуры эпохи Виленского барокко. TUT.BY

На пожарах погибли люди, в том числе в Любанском районе

  • Утром 8 мая в больнице от ожогов умер пенсионер 1938 года рождения. Он пострадал на пожаре в Орше 3 мая.
  • Ночью на 9 мая горел жилой дом в деревне Ястребка Лоевского района. Обнаружен погибшим пенсионер 1953 года рождения.
  • Утром 9 мая от ожогов в больнице умер мужчина 1959 года рождения. Он получил ожоги 16 апреля на пожаре в деревне Клетов Двор Миорского района.
  • Вечером 9 мая горел жилой дом в деревне Константиновка Любанского раойна. Найдена погибшей женщина 1967 года рождения, которая жила вместе с хозяином дома. Самого хозяина — пенсионера 1954 года рождения — спасли соседи. Его увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения.
  • Ночью 9 мая горел жилой дом в деревне Володута Червенского района. Обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения.
  • Рано утром 10 мая горел жилой дом в деревне Вулька Лавская Пинского района. Обнаружен погибший хозяин 1947 года рождения. МЧС

В Казани в школе открыли стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей

Происшествия на больших выходных: авария в Слуцке и массовое убийство в школе в Казани
Фото: Telegram-канал ТАТМЕДИА
Утром во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. Стрелявшего задержали. Погибли девять человек — семь детей и двое взрослых, пострадали более 20 человек. 18 из них младше 15 лет. Восемь раненых находятся в тяжёлом состоянии.

Задержанный стрелок — Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже. Несколько дней назад он завел телеграм-канал, в котором называл себя «богом», а утром перед стрельбой заявил, что «убьет огромное количество биомусора», после чего совершит самоубийство. Медуза

Во Франции 7 человек погибли при сходе лавин

В субботу на востоке Франции в горах сошли две лавины. В первой погибли четыре туриста. Во второй — ещё три человека. TUT.BY